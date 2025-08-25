Google introducerer endelig MagSafe-lignende tilbehør til Android i form af Pixelsnap

Manglen på indbygget support til MagSafe-lignende magnetiske tilbehør har været en stor irritationsfaktor for Android-brugere i de senere år, men Google har endelig lanceret et Pixel alternativ til Apples populære iPhone-teknologi.

Pixelsnap er et system af magnetisk Qi2.2-tilbehør til hele Google Pixel 10-serien. Ligesom MagSafe giver det mulighed for at fastgøre trådløse opladere, mobilholdere, standere og andet tilbehør til bagsiden af enhver Pixel 10-telefon, hvor de indbyggede magnetiske ringe muliggør opladning med op til 25 W (Pixel 10, 10 Pro og 10 Pro Fold er begrænset til 15 W, mens 10 Pro XL har en højere grænse på 25 W).

Google præsenterede et sæt originalt tilbehør til Pixelsnap ved sit seneste Made by Google-event; den første serie omfatter en magnetisk oplader, et magnetisk stativ og et magnetisk ring-holder. Men vigtigst af alt er Pixelsnap også kompatibelt med eksisterende MagSafe-tilbehør fra Apple og tredjepartsbrands som Belkin, hvilket faktisk er en kæmpe fordel.

Apple har ikke holdt MagSafe-teknologien for sig selv. Faktisk har de været med til at udvikle Qi2-standarden for trådløs opladning til 2023, som bruger magnetisk justering til at muliggøre hurtigere opladning af mobile enheder.

Indtil nu har HMD Skyline imidlertid været den eneste Android-telefon med indbyggede magneter, der fuldt ud understøtter Qi2-standarden.

De nyeste topmodeller på Android-siden, såsom Samsung Galaxy S25 Ultra og OnePlus 13, er teknisk set Qi2-klar, men de har ikke indbyggede magneter – du skal købe et kompatibelt cover (eller en klæbende ring) med et magnetisk monteringssystem for at kunne udnytte deres Qi2-funktioner.

Image 1 of 2 Pixelsnap-tilbehør til Pixel 10 Pro. (Image credit: Philip Berne / Future) Pixelsnap-tillbehör för Pixel 10 Pro. (Image credit: Philip Berne / Future)

Google Pixel 10-serien er således de første mainstream Android-telefoner, der kommer med et ægte MagSafe-lignende system – og foreløbig giver det dem en stor hardwarefordel i forhold til de bedste Android-telefoner fra mærker som Samsung, OnePlus og Motorola.

Andre opgraderinger til Google Pixel 10-serien inkluderer nye AI-drevne kamerafunktioner, et dedikeret zoomkamera til basismodellen og IP68-klassificering for Pixel 10 Pro Fold, men Pixelsnap er muligvis den vigtigste opgradering af alle.