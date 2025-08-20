Google Pixel 10-serien er landet – 5 vigtige opgraderinger, herunder Pixelsnap, Tensor G5 og mere

Google har officielt afsløret sin nye Pixel-serie, hvor Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL og Pixel 10 Pro Fold netop er blevet præsenteret på Made by Google 2025.

Her får du en hurtig gennemgang af Googles seneste hardware- og softwareopgraderinger, har vi fundet fem vigtige forbedringer, som kommer med Google Pixel 10-serien.

1. Nyt Pixelsnap-tilbehør

Lad os starte med Pixelsnap: En indbygget, magnetisk Qi2 trådløs opladningsteknologi til hele Pixel 10-serien.

Ligesom Apples MagSafe-teknologi giver Pixelsnap dig mulighed for at fastgøre trådløse opladere, stativer, greb og andet tilbehør til din valgte Pixel 10-model, hvor opladere kan nå hastigheder på op til 25 W.

Google lancerede sin egen serie af Pixelsnap-tilbehør sammen med Pixel 10-serien – herunder en magnetisk oplader, et magnetisk stativ og et magnetisk ringværktøj til at stille din telefon oprejst – men teknologien er også kompatibel med eksisterende MagSafe-tilbehør fra tredjeparter som Apple eller Belkin.

Det er overflødigt at sige, at dette er en kæmpe gevinst for Google og Android-telefoner. Indtil nu har alle Android-brugere (undtagen HMD Skyline ejere) har været tvunget til at købe selvklæbende magnetringe og klodsede magnetiske etuier for at bruge deres enheder med magnetisk tilbehør. Men Pixelsnap har indbygget en magnetring i Pixel-enhederne selv, og det kan blive en kæmpe game changer for Pixel-brugere.

Vi håber, at andre Android-telefonproducenter snart lancerer lignende magnetiske opladningssystemer (hvis I forstår... Samsung).

2. Nye AI-kameratricks

En anden ny funktion i hele Pixel 10-serien er Camera Coach, som bruger AI til at hjælpe dig med at tage bedre fotos.

Det Gemini-baserede softwareværktøj kan analysere en scene i Pixel 10-søgeren og komme med forslag til, hvordan du kan forbedre dit billede. Camera Coach kan for eksempel fortælle dig, hvilken optagefunktion du skal bruge, hvordan du bedst indrammer dit motiv, og komme med andre nyttige tips til, hvordan du får mest muligt ud af dit Pixel 10-kamera.

Hvis du derimod ønsker at forbedre et foto, du allerede har taget, introducerer Pixel 10 Edit with Ask Photos, som, som navnet antyder, giver dig mulighed for at bede Gemini om specifikke fotoredigeringer. Du kan anmode om forbedringer af ting som skarphed eller belysning eller endda bede Gemini om at tilføje AI-genereret indhold direkte til dit billede.

3. Ægte zoom til Pixel 10

Google har endelig tilføjet et dedikeret zoomobjektiv til sit basismodel Pixel-flagskib - Pixel 10

Pixel 10 Pro får et 10,8 MP teleobjektiv med 5x optisk zoom og 20x digital zoom, hvilket er det samme teleobjektiv, som du finder på Pixel 10 Pro Fold.

Heldigvis har Google ikke droppet nogen af de andre kameraer for at gøre plads til dette nye objektiv på Pixel 10, så du har stadig mulighed for at vælge mellem vidvinkel- og ultravidvinkeloptagelser. Google har dog reduceret størrelsen på sidstnævnte fra 48 MP til 12 MP.

For at få de bedste Pixel-kameraer skal du selvfølgelig vælge Pixel 10 Pro eller Pixel 10 Pro XL, som begge har en 48 MP telelinse og tilbyder op til 100x digital zoom. Når det er sagt, er vi glade for at se, at Google endelig udstyrer sin basismodel med et ordentligt zoomkamera i år.

4. Tensor G5 chipset

Alle Pixel 10-modeller er udstyret med det nye Tensor G5-chipsæt, som ifølge Google er den mest omfattende opgradering af Tensor-platformen siden dens debut for fem år siden.

Sammenlignet med Tensor G4 har G5 en 34 % hurtigere CPU og en 60 % mere kraftfuld TPU, så du kan forvente en mere jævn ydeevne, hurtigere AI-behandling og bedre batterieffektivitet fra alle Pixel 10-telefoner.

Tensor G5 er også parret med den nye Titan M2-sikkerhedschip, der tilbyder indbyggede sikkerhedsfunktioner som automatisk opkaldsscreening, malwarebeskyttelse og endda en indbygget VPN.

Så selvom vi ikke forventer, at Tensor G5 kan konkurrere med Snapdragon 8 Elite eller Apples A18 Pro-chipset i forhold til rå kraft, bør den levere en ren, hurtigt – og vigtigst af alt sikker – softwareoplevelse.

5. IP68-klassificering til Pixel 10 Pro Fold

Ved første øjekast ligner Pixel 10 Pro Fold meget sin forgænger, og selvom den stort set har samme størrelse og tykkelse, har den en verdensnyhed inden for kategorien foldbare enheder: En IP68-modstandsdygtighedsklasse.

En IP-klassificering – hvor IP står for ingress protection (indtrængningsbeskyttelse) – definerer, hvor godt en enhed kan forhindre støv (første tal) og vand (andet tal) i at trænge ind i dens chassis. En IP68-klassificering betyder, at Pixel 10 Pro Fold er modstandsdygtig over for både vand og støv, hvilket er et salgsargument, som ikke engang Galaxy Z Fold 7 kan prale med.

Til orientering, blev Pixel 9 Pro Fold leveret med en IPX8-klassificering, hvilket betyder, at den tilbyder samme niveau af vandbeskyttelse, men ingen støvbeskyttelse overhovedet.

Dette er altså en stor nyhed for både Pixel Fold-fans og foldbare fans generelt, da det betyder, at Pixel 10 Pro Fold nu er lige så sikker som de allerbedste flagskibstelefoner.

Andre holdbarhedsopgraderinger til Googles nye foldbare telefon inkluderer et nyt gearløst hængsel, som ifølge Google vil holde i over 10 år.

Så der har du det: Fem vigtige ting, du skal vide om Google Pixel 10-serien. For en mere dybdegående gennemgang af alle fire nye produkter kan du læse de ovennævnte praktiske anmeldelser og holde øje med vores fulde Pixel 10-anmeldelser i de kommende uger.

Er du fristet af nogen af Googles nye Pixel-produkter? Vi synes, at Googles nyeste telefoner rummer nogle spændende forbedringer, og vi glæder os til at teste dem, når de lander på kontoret.