13 ting, der blev vist frem ved Googles Pixel 10-lancering – inklusive de bedste Pixel-telefoner til dato

Vi havde en ret god idé om, hvad vi kunne forvente af dette års Made by Google-event takket være alle læk og teasere fra Google selv, men det blev alligevel en omfattende lancering. Jimmy Fallon så passende forvirret ud, der blev kastet flere tydelige stikpiller mod Apple, og egern drak Pixel-kaffe – lanceringen indeholdt virkelig alt.

Hvad angår selve teknologien, introducerede Google Pixel 10 i legesyge farver med tre kameraer samt Pixel 10 Pro og Pixel 10 Pro XL – og endda en ny foldbar model: Pixel 10 Pro Fold ser imponerende ud, men Samsung er stadig førende, når det gælder den tyndeste foldbare.

Alle modeller drives af Googles nyeste egenudviklede chip – Tensor G5 – som gør Android hurtigere og driver en række AI-funktioner, herunder komplette diffusionsmodeller AI-billedgenerering direkte på enheden.

Google viste også sit fokus på reparerbarhed med nye Pixel Watch 4 og Pixel Buds 2a. Smarturet og hovedtelefonerne har begge reparerbart design. Watch 4 kommer desuden med nye smarte AI-funktioner og en buet skærm.

Men der er selvfølgelig mere at gennemgå – her er de 13 største nyheder, vi tog med os fra Made by Google 2025:

13 ting, vi fik at se fra Made by Google 2025

1. Basismodellen Pixel 10 har endelig rigtig zoom

(Image credit: Google)

Google Pixel 10 er sandsynligvis den mest forbedrede Pixel-telefon i år, da den ud over seriefunktioner som Pixelsnap, Camera Coach og Tensor G5-chippet (vi gennemgår dem alle længere nede) også får et helt nyt kamera.

Ja, Google har endelig udstyret basismodellen af Pixel med en dedikeret zoomobjektiv-sensor, hvilket betyder, at man ikke længere behøver at vælge en Pro-model for at få optisk zoom. Mere præcist har Pixel 10 et telekamera på 10,8 MP med 5x optisk zoom og 20x digital zoom – det samme zoomkamera, som findes i Pixel 10 Pro Fold.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Selvfølgelig er Pixel 10 Pro og Pixel 10 Pro XL stadig zoomkongerne – de får et zoomkamera på 48 MP og op til 100x digital zoom. Men med tre forskellige kameraer fra starten har basmodellen Pixel 10 allerede et forspring i forhold til iPhone 17.

Læs mere: Vores første indtryk af Google Pixel 10

2. Pixel 10 Pro-serien ser ud til at blive de bedste Pixel-modeller til dato.

(Image credit: Google)

Google Pixel 9 Pro var en af vores absolutte favoritmobiltelefoner i 2024, og de nye 10 Pro og Pro XL føles som værdige efterfølgere.

Kompatibilitet med Googles nye Pixelsnap-tilbehør (se punkt nr. 4 nedenfor) er i sig selv en stor bonus. Men de nye Pro-modeller kombinerer også Tensor G5-chippet med genuint anvendelige Gemini-funktioner og en række kameraopgraderinger.

Her er der et nyt telekamera med 5x zoom, der er parret med en sensor, der er større end den i Samsung Galaxy S25 og ikke ligger langt fra telelinsen i iPhone 16 Pro. Med nye fotofunktioner som Camera Coach ombord ser vi igen meget stærke kandidater til titlen som bedste kameramobil.

Læs mere: Vores første indtryk af Google Pixel 10 Pro och 10 Pro XL

3. Pixel 10 Pro Fold tager foldbare telefoner et skridt videre med to vigtige opgraderinger

(Image credit: Google)

Googles Pixel 10 Pro Fold er ikke en stor nyskabelse blandt foldbare telefoner, men det er stadig en fremragende, fleksibel flagskibsmodel med et stærkt kamera-setup (takket være 5x optisk zoom) og mere indbygget AI end en gennemsnitlig telefon.

Google holdt fast i samme prisniveau som tidligere (i modsætning til visse konkurrenter) og finpudsede vigtige komponenter – herunder et bedre selfiekamera og nyere og hurtigere Tensor G5-chip.

Google Pixel 10 Pro Fold hands-on: the first-ever IP68-rated foldable - YouTube Watch On

Det, der virkelig fanger vores opmærksomhed, er dog to vigtige opgraderinger: IP68-klassificeret støv- og vandbeskyttelse (første gang for en foldbar telefon) og Pixel Snap med Qi2-understøttelse. Dermed er MagSafe endelig er kommet til Android – og det er rigtig rart at se.

Læs mere: Vores første indtryk af Google Pixel 10 Pro Fold

4. Endelig findes der en MagSafe til Android – den hedder Pixelsnap.

(Image credit: Google)

Dette vil nok gøre mange Samsung Galaxy-brugere misundelige – ikke nok med at Google tager Qi2-standarden for trådløs opladning til sig i Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL og 10 Pro Fold, de tilføjer også en magnetring til noget, der kaldes Pixelsnap.

Hvis det lyder bekendt, så er det i princippet Apples MagSafe til Pixel-serien – og MagSafe-tilbehør fungerer med Pixelsnap, endda MagSafe Battery Pack. Google har også et par egne tilbehør, herunder en ring, der også fungerer som et stativ, en trådløs opladningsstation med solid vægt samt etui med indbyggede magnetringe.

5. Kameraappen kan hjælpe dig med at få det bedste billede

Google har længe haft en fremragende kameraapp på alle sine Pixel-enheder, og Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL og 10 Pro Fold ser ud til at fortsætte denne tradition.

Med funktionen Camera Coach bruger Pixel-telefonerne Google Gemini, til at forstå den scene, du forsøger at fange, og foreslår forskellige måder at gøre billedet så godt som muligt på.

Den kan endda fortælle dig, hvilken indstilling du skal bruge – for eksempel standardfoto eller portræt – eller give tips som at justere vinklen, tænde mere lys eller endda foreslå en helt anden vinkel for et unikt billede.

6. Pixel Watch 4 har en ny større, buet skærm

(Image credit: Google)

Pixel Watch 4 fås i to størrelser – 41 mm eller 45 mm – og beholder det nu ikoniske, polerede og stenlignende runde design. Den har stadig en front i helglas, men er nu buet med en »Actual 360«-skærm, der er 1.000 nits lysere end den forrige generation.

Takket være denne buede form, som du mærker, når du stryger fingeren over den eller navigerer i brugergrænsefladen, har Pixel Watch 4 et større brugbart område, som gør, at indholdet på skærmen kan strække sig længere ud.

Dette kombineres med et nyt brugergrænseflade, der føltes rigtig hurtigt i vores tidlige hands-on, takket være en ny Qualcomm-produceret chip under hætten. Det driver også smarte softwarefunktioner, herunder Smart Replies, hvilket betyder, at de foreslåede svar, når du skal svare på en besked, faktisk giver mening – eller i det mindste er det tanken.

Læs mere: Vores første indtryk af Google Pixel Watch 4

7. Pixel Buds Pro 2's opgraderinger kommer også til den nuværende model

(Image credit: Google)

Loyale ejere af Google Pixel Buds ved, at Pixel Buds Pro 2 har været på markedet siden august 2024, men Google lancerer nu en stor opgradering af sine stadig aktuelle flagskibs-øretelefoner – og der er også en ny farvevariant, Moonstone, der matcher Google Pixel 10-serien.

Det bedste? Alle forbedringer (undtagen den nye farve selvfølgelig – den skal du købe et nyt par for at få) vil blive leveret til eksisterende brugere af Pixel Buds Pro 2 via en gratis softwareopdatering.

Fra september 2025 får Pixel Buds Pro 2 Adaptive Audio (Googles egen version af adaptiv støjreduktion), der har til formål at reducere uønsket støj og påvirkning fra omgivende lyde, men uden helt at fjerne din bevidsthed om omgivelserne. Dette kommer sammen med Loud Noise Protection, en funktion der tydeligt ligner AirPods Pro 2, som hurtigt skal dæmpe uventede og ekstremt høje lyde.

Også planlagt til september for Pixel Buds Pro 2 er muligheden for at styre hovedtelefonerne ved bare at bevæge hovedet. Du skal kunne besvare opkald og svare på beskeder helt håndfrit. De får også forbedret lydbehandling for at bruge Gemini i støjende omgivelser.

Endelig får de også Live with Gemini-support (tænk på naturlige samtaler med Googles nyeste AI-assistent) samt praktiske notifikationer om resterende batteriniveau i øretelefonernes etui, så du aldrig mere risikerer at stå uden tilstrækkelig opladning.

8. Googles budget-hovedtelefoner fik også en velkommen opgradering

(Image credit: Google)

Ud over alle opdateringer, der kommer via en gratis softwareopdatering til flagskibet Pixel Buds Pro 2, opdaterer Google nu endelig også sine mere prisvenlige hovedtelefoner. Ja, det betyder en ny A-serie-model, nærmere bestemt Google Pixel Buds 2a.

Disse hovedtelefoner er mere kompakte og mindre klodsede end Buds Pro 2, men har også den drejelige stabilisator for en mere behagelig pasform i øret. De introducerer desuden aktiv støjreduktion og transparensfunktion for første gang i A-serien takket være det nye Tensor A1-chip – og Google lover, at deres funktionssæt vil være lige så godt som i de originale Pixel Buds Pro.

Du får også lang batteritid, Gemini i ørerne – via din tilkoblede Pixel-telefon – samt understøttelse af Spatial Audio. Det bedste af det hele er, at de har en pris på 1.199 kroner og kan blive et rigtig attraktivt alternativ afhængigt af, hvordan de klarer sig.

Læs mere: Vores første indtryk af Google Pixel Buds 2a

9. Udskiftelige batterier bliver endelig mere almindelige

Selvom Pixel 10, Pixel 10 Pro og Fold ikke fik særlig opmærksomhed omkring reparerbarhed, fik Pixel Watch 4 og Pixel Buds 2a det. På hovedtelefonerne er ikke kun etuiet betydeligt mere kompakt, men batteriet er også udskifteligt.

Google Pixel 10 lineup: 5 things you need to know – new AI camera tricks, chipset, and more - YouTube Watch On

Pixel Watch 4 ligner måske sin forgænger meget, men den har nu skruer på siden, der gør den meget mere reparerbar, med mulighed for at udskifte både skærm og batteri (afhængigt af region). Det er sandsynligvis en større nyhed end den nye buede Actua-skærm og et eksempel, som vi håber, at Apple, Samsung og Garmin følger.

10. Gemini har nogle smarte nye AI-tricks

(Image credit: Philip Berne / Future)

Et Google-event ville ikke være komplet uden nogle spændende nye AI-funktioner, og årets Pixel-lancering leverede igen med smarte Gemini-funktioner.

For det første er Gemini Live – Googles naturlige stemmesamtalemodus – endnu nemmere at bruge på Pixel 10 takket være nye visuelle overlejringer, der markerer på skærmen, hvad Gemini taler om.

Pixel 10-serien har også Magic Cue, som findes i din Daily Hub og angiveligt proaktivt hjælper dig med opgaver, der nævnes i dine e-mails eller beskeder – for eksempel restaurantreservationer eller Airbnb-reservationer.

Hvis du støder på et teknisk problem på din Pixel 10, er der desuden en AI-drevet agent direkte på enheden, der hjælper dig med at fejlfinde, samtidig med at en ny Voice Translate-funktion i Google Phone-appen kan oversætte dine samtaler i realtid.

Med funktioner som Camera Coach og Pixel Journal (Googles svar på Apples Journal-app) ombord er der masser af nye Gemini-drevne værktøjer at udforske – og da et års gratis Google AI Pro følger med ved køb af Pixel 10, har du god tid til at afprøve dem alle.

11. Fitbits Gemini-drevne AI Coach lanceres i oktober

Fra oktober i USA – og sandsynligvis også i andre regioner efterfølgende – får Fitbit-brugere en længe ventet AI-træningscoach.

Den beskrives som svarende til »et helt panel af eksperter, der leverer personlige indsigter om alle dele af livet« og specialiserer sig i »træningsværktøjer i verdensklasse«. Rådene vil dække søvn, træning, restitution og fungere som en generel »sundheds- og fitnessrådgiver«.

A New, Personalized Health Coach is Coming to Fitbit - YouTube Watch On

Vi ved endnu ikke så meget om værktøjet, da det i modsætning til mange andre nyheder ikke blev demonstreret i praksis. Men vi kan forestille os, at det bliver ligesom Oura Advisor-tjenesten i Oura Ring – en AI-chatbot, der bruger kontekstuel information fra din træningsenhed til at besvare personlige spørgsmål om din sundhed, hvor al behandling foregår lokalt på enheden for øget integritet.

De eneste to andre ting, vi ved, er, at tjenesten skal være videnskabeligt baseret, og at NBA-stjernen Stephen Curry fungerer som en slags »performance advisor«, hvad det så end betyder.

12. Google kunne ikke lade være med at stikke til Apple

Google kan godt lide at drille Apple, men dette års Made by Google-event indeholdt flere solide stikpiller mod Tim Cook og hans folk. Først var det Googles hardwarechef Rick Osterloh, der påpegede, at der har været »mange brudte løfter« med hensyn til lanceringen af AI-funktioner i telefoner. Hej Siri, hvad kan det mon henvise til?

Men det var ikke den eneste friske kommentar. Da emnet RCS-beskeder (som Apple nu endelig understøtter) kom på tale, sagde Googles marketingchef Adrienne Lofton: »Den grøn-blå boblekamp er latterlig og udslidt, og hos Google er vi færdige med den diskussion.«

Under Pixelsnap-segmentet blev der også talt om »walled gardens« og virksomheder, der låser dig inde i deres tilbehør. Den venlige tone på eventet var tydeligt krydret med en tydelig foragt for Apple. Striden mellem Android og iPhone er blevet endnu mere ladet.

13. Pixel Watch 4 har unikke fitness- og nødfunksjoner

Selvom Pixel Watch 4 kun fik en kort fremvisning under Made by Google-præsentationen, hvor Pelotons Cody Rigsby tog den med på en hurtig træningstur, fik vi et glimt af nogle af urets nye funktioner.

Det blev nævnt i forbifarten, at Pixel Watch 4 er »lige så præcis som et måler placeret på brystkassen«, når det gælder måling af hjertefrekvens, hvilket er en imponerende bedrift for et håndledsbaseret træningsur – selvom der ikke blev præsenteret tal for at underbygge det.

Pixel Watch 4 kan også forvandle en Pixel-telefon til en enkel cykelcomputer til at vise statistik under cykelture og har lovende aktivitetsgenkendelse, der minder om WHOOP-båndet. Hvis uret ved, at du spiller fodbold om søndagen, skal det automatisk genkende, når du begynder at træne, og desuden forstå, at det er din sædvanlige fodboldkamp.

En anden unik funktion, der blev fremhævet under præsentationen, var urets satellitforbindelse til nødsituationer, som kan aktivere alarmer, selv uden at bruge telefonens data.