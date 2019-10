Telias mobil-hitliste: iPhone 11 springer helt til tops

Der er vist ingen tvivl om, at rigtig mange danske Apple-fans har gravet dybt i pengetanken efter lanceringen af techgigantens tre nye telefoner i sidste måned.

For selv om iPhone 11, iPhone 11 Pro og iPhone 11 Pro Max kun har nået at være på butikshylderne i knap to uger, har de nye mobiler allerede sikret sig flotte pladser på Telias opgørelse over de mest populære mobiler i september måned.

Den mest 'budgetvenlige' af modellerne, iPhone 11, er hoppet direkte ind på førstepladsen og har dermed skubbet iPhone XR ned på en andenplads. Tredjepladsen snupper iPhone 11 Pro, mens topmodellen 11 Pro Max kommer ind som nummer syv på hitlisten.

Det må siges at være ret imponerende for tre telefoner, der ikke alene har haft en meget kort salgsperiode inden opgørelsen, men også hører til i den højere ende af prisskalaen – med priser, der starter ved cirka 6.300 kr. for 64 GB-udgaven af iPhone 11 og slutter ved lige under 13.000 kr. for den største Pro Max-udgave.

Total dominans

At Apple, uanset prisniveauet, har en omfattede fanskare her i Danmark kan i det hele taget aflæses af top 10-listen, som Cupertino-selskabet dominerer totalt med iPhones på hele syv pladser. Foruden de nævnte, finder du iPhone 8 på fjerdepladsen, iPhone XS på femtepladsen samt iPhone 7 på tiendepladsen.

Hvad angår de tre resterende pladser, så kommer Huaweis P Smart 2019 og P30 Pro ind som henholdsvis nummer seks og otte, mens Samsung må nøjes med at være repræsenteret med Galaxy S10 Plus på den næstsidste plads på listen.

Her er de bedste mobiler i 2019: Test af de 10 bedste smartphones