iPhone 11 er lanceret – her er alt du bør vide

Apples årlige iPhone-lancering har netop fundet sted og som ventet viste selskabet tre nye telefoner frem: iPhone 11, iPhone 11 Pro og iPhone 11 Pro Max. Det overrasker en smule, at den mindste udgave, iPhone 11, er arvtageren til sidste års iPhone XS, imens de to andre er Pro-modeller med flere funktioner og bedre hardware.

Men det var ikke alt hvad Apple havde at byde på, for som forventet blev det også til et Apple Watch 5 på scenen i Steve Jobs Theater, samt en ny iPad på 10,2 tommer.

Inden produktafsløringerne lagde Apple ud med ny information om Apple Arcade og Apple TV+ - dette kommer vi tilbage til senere i artiklen – men først kigger vi på de nye telefoner.

(Image credit: Apple)

iPhone 11

iPhone 11 er nu en realitet og som rygterne har peget imod, er den efterfølgeren til iPhone XR. Det kommer måske som en overraskelse for nogen, men forklaringen er nok ganske enkelt, at iPhone XR var den bedst sælgende af sidste års modeller. Skærmen på iPhone 11 har samme størrelse som på iPhone XR, 6.1 tommer, og den nye model har desuden et design som i høj grad minder om sidste års modeller, med undtagelse af den nye kameraformation på bagsiden.

Som ventet er kameraet den største nyhed og på bagsiden finder vi et 12 MP hovedkamera og et 12 MP ultravidvinkelkamera, som lover at få dobbelt så meget med af billedet.

En smart funktion er nattefunktionen, der automatisk slås til, når det er nødvendigt, og Apple lover naturligvis, at den er endnu bedre end tidligere. Dette håber vi dog snart selv at prøve af i praksis.

Vidvinkelkameraet kan nu også bruges til video og du får samtidig en såkaldt cinematisk videostabilisering og udvidet dynamisk spektrum.

iPhone 11 har også fået en ny funktion kaldet QuickTake, som lader dig optage en kort video-snas ved at holde udløserknappen inde.

Frontkameraet er blevet opgraderet til 12 MP og billedvinklen skulle også være udvidet. Dertil har Apple tilføjet muligheden for selfie-videoer i stumfilm hvilket for mange kan gå hen og blive en sjov ekstrafunktion. Om ordet ”Slofies” kommer til at vinde indpas er vi dog knap så sikre på.

iPhone 11 fpr også en ny processor i form af A13 Bionic og Apple lover, at den er betydeligt hurtigere end A12 – det skulle sågar være den hurtigste processor i nogen smartphone på markedet.

Dette er især nyttigt til gaming, som på scenen blev demonstreret med et fantasy-actionspil kaldet Pascal’s Wager – det så ganke imponerende ud. Apple lover at iPhone 11 får en time længere batterilevetid end iPhone XR, som er den iPhone-model der på nuværende tidspunkt har den længste batterilevetid.

På lydsiden er der blevet plads til Dolby Atmos og Apple siger, at de også har udviklet sin egen virtualiseringsteknologi, som skal give dig oplevelsen af at være omringet af lyd.

Prisen på iPhone 11 begynder på 6.299 kroner for 64 GB-udgaven. Telefonen kommer også i varianter på 128 GB til 6.799 kroner og 256 GB til 7.699 kroner.

Forsalget starter d. 13. september og telefonerne kan officielt købes fra d. 20. september.

(Image credit: Apple)

iPhone 11 Pro og 11 Pro Max

Som nævnt har Apple ændret lidt på sortimentet i år og imens iPhone 11 er den billigste udgave er iPhone 11 Pro og 11 Pro Max de virkelige flagskibe. Disse modeller indeholder samme nyheder som iPhone 11, men har selvfølgelig også mere til dig, som vil betale ekstra.

Skærmen på Pro-modellerne er hvad Apple betegner som en Super Retina XDR-skærm og den skulle være både mere lysstærk og strømbesparende. iPhone 11 Pro er for øvrigt på 5,8 tommer imens iPhone 11 Pro Max er på hele 6,5 tommer.

En af fordelene som Apple fremhæver, er at iPhone 11 Pro vil give dig fire timers ekstra batterilevetid, imens 11 Pro Max giver dig hele fem timer ekstra.

Dertil har de begge de samme to 12 MP-kameraer fra iPhone 11 samt et telefotokamera med 2 x zoom.

Apple fremhæver muligheden for at skifte gnidningsfrit imellem de tre kameraer imens man filmer og softwaren forbedrer løbende hvert af kameraerne i baggrunden, så de altid står klart og med de bedste indstillinger, når du skifter imellem dem.

Apple viste desuden en ny funktion frem kaldet Deep Fusion. Her bruges maskinlæring til at kombinere en række forskellige billeder, der sætter dem sammen til ét billede med bedst muligt lys. Denne funktion bliver til efteråret tilføjet via en softwareopdatering.

iPhone 11 Pro kommer til at koste fra 8.899 kroner for 65 GB-udgaven, imens Pro Max starter på 9.799 kroner og går op til 12.099 kroner for 512 GB-udgaven.

Forsalget for begge modeller starter d. 13. september og de kommer i butikkerne fra d. 20. september.

(Image credit: Apple)

Apple Watch 5

Som forventet viste Apple også 5. generation af sit smartwatch, Apple Watch Series 5, frem. En af de store nyheder her er, at skærmen nu altid er tændt. Herved kan du altid se hvad klokken er og har altid adgang til anden information på skærmen.

Apple kalder skærmen for en LTPO-skærm. Den sparer blandt andet strøm ved at skrue ned for opdateringshastigheden – helt ned til 1 billede pr. sekund. Samtidig sænkes lysstyrken og den skrues op igen, når du vrider på håndledet for at se på uret. Apple lover, at uret fortsat har en batterilevetid omkring de 18 timer.

Apple var desuden optaget af at fremvise nogle nye sikkerhedsfunktioner, som blandt andet lader dig ringe op til et nummer i en nødsituation ved at du holder den fysiske knap inde. Dette fungerer også selv om du ikke har telefonen tilkoblet og skulle virke overalt. EN anden ny funktion i Apple Watch Series 5er, at der nu er indbygget kompas.

Apple Watch Series 5er i butikkerne fra d. 20. september og prisen starter på 3.499 kroner for GPS-versionen og 4.299 for versionen med GPS og mobildata.

(Image credit: Apple)

Ny iPad 10.2

Apple afslørede også en ny iPad på 10,2 tommer, som erstatter den gamle 9,7-tommerudgave – altså den oprindelige iPad. Selskabet lover, at den er dobbelt så hurtig som den forrige model, men det må vi igen teste af på egen krop. Den er udstyret med samme Smart Connector som på iPad Pro og kan herved bruges med Smart Cover-tastaturet. Den understøtter naturligvis Apple Pencil, men det ser ud til, at der er tale om første udgave og ikke Apple Pencil 2.

Prisen på iPad 10.2 begynder ved 2.999 kroner for den billigste udgave med 32 GB og går op til 4.899 for modellen med 128 GB, GPS og mobildataforbindelse. Den nye iPad 10.2 er i butikkerne fra d. 30. september.

(Image credit: Apple)

Apple Arcade og Apple TV+

Inden Apple gik i gang med at tale om de nye produkter, fortalte de mere om tjenesterne, Apple Arcade og Apple TV+ og nu kender vi både pris og lanceringsdato for dem begge.

Apple Arcade bliver tilgængeligt fra d. 19. september og prisen er i Danmark sat til 39 kroner om måneden.

Apple TV+ bliver tilgængeligt fra d. 1. november og prisen er igen 39 kroner om måneden. Begge abonnementer inkluderer adgang for hele familien. Dertil skal det nævnes, at man får et års abonnement med til Apple TV+, når man køber en ny iPhone, iPad, Mac eller Apple TV.