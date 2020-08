Sony WH-1000XM4 er landet og er måske de bedste hovedtelefoner i 2020

Efter måneders spekulation og lækager er Sony WH-1000XM4 Wireless Headphones officielt lanceret, og vi kan nu se fjerde generation af Sonys støjdæmpende hovedtelefoner. Den nye model efterfølger Sony WH-1000XM3 – som vi indtil videre har betragtet som de bedste hovedtelefoner i 2020 – det kan ændre sig med XM4, der har forbedret støjreduktion, smarte sensorer og Bluetooth 5-forbindelse.

Ifølge Sony byder de nye hovedtelefoner på "den elskede teknologi" fra WH-1000XM3, men kommer med "yderligere intelligente funktioner, der giver dig mulighed for at tilpasse og kontrollere din musik, forbedre støjreduceringen og justerer automatisk lyden fra omgivelserne".

Disse forbedringer har i de fleste regioner ikke ført til en prisstigning sammenlignet med deres forgænger. Sony WH-1000XM4 fås i sort og sølv og koster 2.800 kroner.

Vores kolleger i USA har allerede lavet en anmeldelse af Sony WH-1000XM4 Wireless Headphones og er meget begejstrede.

Bedre støjreducering

De nye Sony WH-1000XM4 ser stort set identisk ud i forhold til deres forgængere. De fleste ændringer er under plastikken. Sony siger, at WH-1000XM4 leverer virksomhedens "bedste støjdæmpende ydelse nogensinde, hvilket reducerer høje og mellemfrekvente lyde".

Hver kop leveres med to indbyggede mikrofoner til at indfange miljølyd og anvender støjdæmpende teknikker "i realtid". Ligesom med Sony WH-1000XM3, registrerer de nye hovedtelefon er via en adaptiv lydkontrolfunktion, hvor du er, og justerer niveauet for støjdæmpning derefter. Som Sony forklarer, "over tid lærer Adaptive Sound Control at genkende steder, som du ofte besøger, f.eks. Din arbejdsplads, dit fitnesscenter eller favoritcafé, og skræddersyr lyden til at passe til situationen".

Hvis du har brug for en hurtig samtale, betyder den nye funktion, Speak-to-Chat, at du blot kan begynde at tale, hvorefter hovedtelefonerne stopper din musik og tillader omgivende lyd at passere gennem kopperne - praktisk, hvis du har travlt.

Din stemme bliver ret nøjagtigt opfanget, uanset om du aktiverer Speak-to-Chat eller taler under et telefonopkald; Sony siger, at den nye Precise Voice Pickup-teknologi anvender "lydsignalbehandling" for at indfange stemmer klart og præcist.

Du kan også placere din højre hånd over den ene kop for kort at lade den omgivende lyd komme ind, hvilket er nyttigt, hvis du eksempelvis har brug for at høre en meddelelse under rejsen.

(Image credit: Sony)

En anden ny funktion i Sony WH-1000XM4 er evnene til at registrere om du har hovedtelefonerne på eller ej. Det betyder, at hovedtelefonerne automatisk stopper din musik, når du tager dem af, takket være en indbygget nærhedsføler og to accelerometre.

Sony siger, at denne funktion hjælper med at spare på batteriet - selvom du s30 timers afspilning med støjdæmpning er slået til stadig skulle være rigeligt og holde ugen ud.

Lydopskalering

Vi troede, at Sony WH-1000XM3s var blandt de bedst lydende hovedtelefoner i to år i træk, og det ser ud til, at XM4 kunne lyde endnu bedre.

Det skyldes, at Sonys Edge-AI-teknologi er designet til at "genopbygge lyd, der er gået tabt under digital komprimering”.

Ifølge Sony fungerer det ved at analysere musikken i realtid, genkende "instrumenter, musikgenrer og individuelle elementer i hver sang for derved at gendanne de høje toner, som er gået tabt i komprimeringen".

Dette kan opveje noget af den lydkvalitet, der er gået tabt, når du udskifter kabler til en trådløs forbindelse.

Som med XM3'erne tilbyder disse hovedtelefoner 360 Reality Audio,, Sonys proprietære lydformat, der får din musik til at lyde, som om den kommer fra alle vinkler. Der kommer flere funktioner senere via firmwareopdateringer – eksempelvis muligheden for at parre hovedtelefonerne med flere enheder.