Sony WH-1000XM4 er endelig her – kan dette være de beste hodetelefonene i 2020?

Sony WH-1000XM4 har offisielt blitt lansert etter måneder med spekulasjoner og lekkasjer rundt spesifikasjonene til de støydempende hodetelefonene av fjerde generasjon.



Etterfølgeren til Sony WH-1000XM3 – som vi per nå mener er de beste hodetelefonene i 2020 – har enda bedre støydemping, smarte sensorer og støtte for Bluetooth 5.

Ifølge Sony tilbyr de nye hodetelefonene «all den høyt elskede teknologien» fra WH-1000XM3, men har «i tillegg intelligent funksjonalitet som lar deg kontrollere og gjøre musikken personlig, forbedre støydemping og justere bakgrunnslyder automatisk.»



Disse forbedringene har ikke ført til et prishopp i de fleste regioner sammenlignet med forgjengerne. Sony WH-1000XM4 kan fåes i svart og sølv, og har en veiledende pris på 4000 kroner (det samme som WH-1000XM3 kostet ved lansering i sin tid.)

Vi har testet de nye hodetelefonene, og kan avsløre med en gang: vi er forelsket.

Bedre støydemping

Nye Sony WH-1000XM4 ligner temmelig mye på forgjengeren rent utseendemessig, men på innsiden har det skjedd mye.



Sony sier at WH-1000XM4 leverer selskapets «hittil noensinne beste støydemping, og reduserer lyder både i høye og midtre frekvensområder.»



Hver side av hodetelefonene har to innebyggede mikrofoner som fanger lyder i miljøet rundt og gir en støydempingsprosessering «i sanntid.»

På samme måte som hos WH-1000XM4 fornemmer en funksjonalitet som kalles adaptiv lydkontroll hvor du befinner deg, og justerer støydempingen deretter. Sony forklarer at «over tid vil den adaptive lydkontrollen lære seg å kjenne igjen områder man besøker ofte, som eksempelvis jobb, treningssenteret eller favorittkafeen din, og vil skreddersy lyden til å passe til situasjonen du befinner deg i.»



Hvis du trenger å snakke vil en ny såkalt Speak-to-Chat-funksjonalitet tas i bruk, noe som vil si at man simpelthen kan starte samtalen, og hodetelefonene vil automatisk stoppe musikken og la bakgrunnslyder strømme gjennom øreklokkene – veldig kjekt om man har det travelt.

Stemmen din vil plukkes opp temmelig nøyaktig, om det skulle være når man aktiverer Speak-to-Chat, eller om man tar en telefon. Sony sier at deres nye Precise Voice-teknologi tar i bruk «lydsignalprosessering» for å kunne fange inn stemmer klart og presist.



Man kan også plassere høyre hånd over siden av hodetelefonene om man i et øyeblikk har lyst til å høre lyden utenfor, noe som kan være nyttig om man for eksempel er på toget og noe blir annonsert over PA-anlegget.

(Image credit: Sony)

En annen ny og fiks funksjonalitet i Sony WH-1000XM4 er at hodetelefonene skjønner når de er i bruk. Dette betyr at øreklokkene automatisk stopper musikken man spiller når de tas av, takket være en innebygget nærhetssensor og to akselerometre.



Sony sier at denne funksjonaliteten hjelper på batteritiden – men med 30 timer spilletid med støydemping slått på burde XM4-klokkene klare å holde ut uken for de aller fleste.

Oppskalering av lyden

Vi synes at Sony WH-1000XM3 har vært blant de aller beste hodetelefonene i to år på rad nå, og det later til at WH-1000XM4 kan finne på å lyde enda bedre.



Delvis fordi Sonys Edge-AI-teknologi er laget for å «bygge opp igjen lyd som blir tapt under digital komprimering, for en trofast opplevelse.»



Ifølge Sony fungerer dette ved at musikken analyseres i sanntid og at hodetelefonene kjenner igjen «instrumenter, musikksjangre og individuelle elementer i hver sang for å gjenopprette lydnivåene.»

Dette kan fungere som motvekt til en del av lydkvaliteten som går tapt når man tar i bruk trådløs tilkopling fremfor kabel.



På samme måte som med XM3-modellene har XM4 såkalt 360 Reality Audio, Sonys proprietære lydformat som beskrives som en «oppslukende lydopplevelse», og skal hjelpe med å få musikken til å høres ut som om den kommer fra alle kanter.



Det er i tillegg mer funksjonalitet på trappene. Sony sier at man vil komme til å få muligheten til å pare hodetelefonene med flere enheter via en firmware-oppdatering i fremtiden.