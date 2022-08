Snart vil du selv kunne reparere din MacBook

Apple vil for første gang give ejerne af en række af sine MacBook-modeller mulighed for selv at kaste sig ud i reparationer af computerne, hvis de skulle gå i stykker.

Selskabet åbner således nu for salg af komponenter og reserverdele, ligesom Apple vil offentliggøre en reparations-vejledning med nærmere beskrivelse af procedurer og fremgangsmåder for typiske reparationer.

Det bliver muligt at udskifte i alt 15 komponenter på en maskine - herunder lydsystem, batteri, skærm, antenner, tastatur, chassis-top, chassis-bund og flere andre ting. Det skriver Computerworld.

Det hele kommer til at fungere under Apples nye såkaldte ‘Self Service Repair Program,’ som blev søsat i april for iPhones i USA, hvor ordningen nu udvides til også at omfatte MacBook-computere.

Ordningen findes i første omgang kun i USA, men det er Apples plan, at den skal åbne i Europa inden nytår.

I første omgang bliver det alene muligt selv at reparere 2020 M2 MacBook Air og 2020 MacBook Pro samt 2021 MacBook Pro. Det skriver Computerworld.

Apple har planer om at udvide ordningen til også at omfatte de ældre M2-modeller og M1 iMac-desktop-computere, mens de gamle Intel-baserede Mac-computere ikke kommer under reparations-programmet. Det skriver Computerworld.