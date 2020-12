Smittestop-app ramt af alvorlig fejl

Installer den og glem den. Nogenlunde sådan blev fordelene ved smitestop-app'en præsenteret. Den er myndighedernes digitale værktøj i smitteopsporingen. Når den er tændt på din mobil, får du en advarsel hvis du har været tæt på en smittet - og du kan bruge den til at advare andre, hvis du bliver konstateret positiv.

Men på Android rummer den en alvorlig fejl.

Nogle Android-brugere oplever nemlig, at de ikke har fået en advarsel. Først når app'en åbnes, kommer der en meddelelse om, at de har været i nærheden af en smittet og derfor muligvis selv har fået corona.

Netcompany, der har udviklet smittestop-app'en for staten oplyser til DR, at fejlen skyldes, at nogle apps stopper med at køre i baggrunden for at spare på batteriet. Google har rettet fejlen i en opdatering.

Sådan bruger du smittestop-app'en korrekt

Det anbefales, at Android-brugere jævnligt åbner app'en manuelt for ikke at gå glip af eventuelle advarsler.