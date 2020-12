Julegaver: De bedste hårde pakker til gode priser

Nu er det igen sæson for Julegaver - det endelig blevet december, hvor julepynt, der lyser op i mørket. Det er på høje tid at tænke på julegaver. Også hvis du ligesom os, har en dårlig vane med at vente til sidste øjeblik.

På teknologifronten er den fuld gang i udviklingen, og den kan let føles lidt forvirrende. Vi har blandt andet set to nye spilkonsoller lanceret i år i form af PS5 og Xbox Series X. Apple er også kommet ud med en overflod af nye produkter, inklusive iPhone 12. Men hvis dit budget ikke strækker sig så langt, og du på udkig efter lidt billigere muligheder, er der god grund til at bemærke vores tips til julegaver.

Vi har sammensat en liste med tips til fantastiske gadgets, du kan købe til dine kære i julegave. De dækker alle typer budgetter og dækker en masse forskellige kategorier, så du kan finde den perfekte julegave til alle dem, du skal give gaver til i år. Fra førsteklasses lydudstyr til kameraer, smarte skærme og tablets - der er noget for enhver smag

Julegave til ham: Spillekonsol

Julegave: Xbox Series X (Image credit: Microsoft)

Hvis du har budgettet til det, er Microsofts nye spilkonsol og Sonys PS5 et garanteret hit juleaften for alle gamere.

Den nye Xbox er en rigtig kraftig spilkonsol, kort sagt, den nye Xbox vil have 8x Zen 2-kerner ved 3,8 GHz, 16 GB GDDR6-hukommelse og en brugerdefineret RDNA 2 AMD GPU, der giver 12 TFLOP'er af processorkraft . Af Xbox Series X-funktioner kan nævnes ray tracing, en superhurtig SSD og potentielle 8K-funktioner, samtidig med at den er bagudkompatibel med fire generationer af Xbox-spil.

PS5 udmærker sig ved næsten helt at have fjernet loadtider og en revolutionerende controller, der giver en helt ny spiloplevelse.

Hvis du har en spilinteresseret partner, ven eller familiemedlem, er en af ​​årets nye spilkonsoller den perfekte julegave.

Læs mere i vores anmeldelse af Xbox Series X og PS5

Julegave til hende: Smartwatch

Julegave: Apple Watch 6 (Image credit: Apple)

Smartwatches er altid populære julegaver, og 2020 vil sandsynligvis ikke være nogen undtagelse, især i betragtning af at Apple tidligere på året lancerede sit helt nye Apple Watch 6, som garanteret bliver et hit juleaften.

Den nye udgave af Apple Watch fortsætter Apples fokus på sundhedsfunktioner, og den vigtigste innovation er måling af iltning i blodet. I øvrigt er Apple Watch 6 udstyret med en ny S6-processor, som Apple hævder er op til 20 procent hurtigere end den forrige generation, og skærmen skal være 2,5 gange lysere. Det nye Apple Watch får også et antal nye urskiver, herunder specialdesignede udgaver til specielle fokusområder som surfing, fotografering og sundhedspleje.

Hvis det nye Apple Watch 6 er lidt for dyrt til dit budget, kan du tjekke de ældre modeller - især det billigere Apple Watch SE.

Julegave til den aktive: Aktivitetsarmbånd

Julegave: Fitbit Charge 4 (Image credit: Fitbit)

Til aktive mennesker er et aktivitetsarmbånd blandt de bedste julegaver, du kan købe. Og her er Fitbit et af de bedste mærker. Topmodellen er Fitbit Charge 4, som helt sikkert vil vække jubel under træet.

Hvad angår udseende er Fitbit Charge 4 næsten identisk med sin forgænger med sin berøringsskærm i gråtoner. Men den indbyggede GPS er en stor og tiltrængt forbedring. Det er derfor et godt alternativ til de mange veludstyrede træningsure til dem dem, der ikke ikke har brug for en tsunami af data.

Hvis Fitbit Charge 4 er lidt for dyrt for anbefaler, at du tjekker en af ​​de ældre modeller, der fås billigere. Fitbit Charge 3 er blandt andet også et rigtig godt aktivitetsarmbånd, selvom det er lidt ældre.

Julegave til teenageren: Hovedtelefoner

Julegave Sony WH-1000XM4 (Image credit: Amazon)

Kender du nogen, der elsker musik? Så er Sony WH-1000XM4 en genial julegave, hvis budgettet rækker. Det er den nyeste topmodel fra Sony og vil helt sikkert gøre alle musikelskere virkelig glade juleaften.

Sony WH-1000XM4 har enestående støjreduktion og en overraskende god lydkvalitet - alt sammen i et behageligt og let design. Selvom de ikke ser meget anderledes ud end deres forgængere, hjælper en række nye funktioner, herunder DSEE Extreme-opskalering, forbedret opkaldskvalitet og en automatisk afspilnings- / pausefunktion med en indbygget sensor, WH-1000XM4 til titlen som bedste hovedtelefoner i 2020.

Det er dog værd at bemærke, at hovedtelefonerne er ret dyre - hvis du ikke har budgettet til dem, kan vi anbefale, at du tjekker en af ​​de ældre modeller i serien. Sony WH-1000XM3 er for eksempel også rigtig gode hovedtelefoner.

Julegave til bedsteforældre: Tablet

Julegave: Lenovo Tab 4

En lidt enklere tablet er en glimrende julegave til bedsteforældre, der giver dem mulighed for at slappe af i sofaen inden middagsluren eller om aftenen før sengetid med nogle serier, billeder, websurfing eller enkle spil.

Lenovo Tab 4 er en stilfuld og veldesignet tablet i god kvalitet og et overdådigt design. Konstruktionen består hovedsageligt af glas og metal (samt noget plastik). Det er primært den version med 4G og 32 GB lagerplads, vi tænker på her, da det er muligt at få fat i denne variant for 1.500 kr.

Det betyder, at du skal betale meget lidt for en velbygget tablet lavet af gode materialer, der kan oprette forbindelse til 4G-netværk og gemme op til 32 GB. At være i stand til at være forbundet til internettet med din tablet, uanset hvor du er, synes vi er meget værd.

Skærmen på Tab 4 10 Plus har høj opløsning og er fremragende til både spil og film. Det har også GPS og plads til MicroSD-kort i størrelser op til 128 GB. Det er med andre ord rigtig solid tablet.

Julegave til studerende: Bærbar computer

Julegave: Google Chromebook (Image credit: Google)

Skal du give julegave til en studerende, der mangler en god og effektiv computer at arbejde på? Så er en Google Chromebook et oplagt valg. De fås i mange udgaver. Fælles for dem er at de er hurtige at starte op, sikre at bruge og velegnede til de fleste studier.

Googles populære værktøjer som Docs og Sheets er integrerede på dem, og alt gemmes i skyen. Dog hører det også med, at Chromebooks ikke er det optimale valg, hvis den studerende skal lave mere komplicerede opgaver som f.eks. videoredigering

Julegave til trendsætteren: Smarte højtalere

Julegave: Google Home (Image credit: GE)

Kender du nogen, der altid vil være med på at afprøve de nyeste trends fra teknologiverden? Og hvem samler alle tænkelige gadgets til hjemmet? For sådanne mennesker er Google Home næsten et must og derfor være en værdsat julegave juleaften til enhver teknisk nørd, der ikke allerede har købt en - og hvis personen allerede har en eller flere af de stemmestyrede højtalere, kan samlingen altid udvides.

Google Home er den perfekte tilføjelse til ethvert hjem og kan hjælpe dig med at holde styr på vigtige møder, begivenheder, indkøbslister, vejr og meget mere. Højtalerne har også et diskret design, som er let at passe ind i de fleste rum.

De fås i flere modeller. Den nyeste er Google Nest Audio, men som du kan ses herunder fås de i mange prisklasser. Den billigste koster under 300 kr.

Julegave til hele familien: OLED-TV

Julegave: LG C9 OLED

Vil du købe en julegave, som hele familien får glæde af? Så er et smart TV en perfekt julegave, og vi kan anbefale modellen LG C9 OLED.

Det kombinerer en fantastisk skærm med en enorm mængde funktioner og formater - med LGs strålende webOS. Det er uden tvivl et af de bedste 4K-tv, der nogensinde er lavet. Tilføjelsen af ​​2. generations a9-processor betyder også, at billedbehandlingen virkelig er i topklasse.

Selvom det ikke er så lyst som et LCD-tv, gør de dybe sorte store forskelle i billedets dynamiske rækkevidde. Det har også levende og vidunderlige farver, for ikke at nævne et forbløffende niveau af detaljer med indbygget 4K-indhold.

