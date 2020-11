Smittestop-app virker nu i udlandet

En af de bedste måder at undgå spredning af coronavirus er ifølge eksperter, at man isolerer sig, hvis man er blevet smittet. For at hjælpe med at finde de personer, der ikke selv ved, at de kan være smittet har en lang række lande lavet nationale smittesporings-apps. En app, man installerer på sin telefon, og som så giver besked hvis man har været i nærheden af en smittet. Er man selv konstateret smittet, registrerer man det i app'en, som så advarer de mennesker, man har været tæt på.

Det er nu blevet lettere i EU-landene Tyskland, Irland, Italien, Spanien og Letland. En opdatering af den danske smittestop-app har koblet den sammen med de lignende apps i de fem lande. Det betyder, at man nu kan advare hinanden på tværs af landegrænser.

"Danskerne har desværre ikke mulighed for at rejse lige nu, men vi skal gøre alt for at bremse enhver smittekæde i Danmark. I den forbindelse er den opdaterede app et godt værktøj, så borgere kan få besked hurtigt, hvis de har været i nærheden af for eksempel en tysk håndværker, der har været i Danmark og arbejde, og som bliver testet positiv hjemme i Tyskland," siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (Soc. dem) i en pressemeddelelse.

Udenrigsministeriet fraråder i øjeblikket alle ikke nødvendige rejser.