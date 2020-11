Staten nægter at betale kæmpe teleregning på 85 mio. kr.

Du har sikkert prøvet, at få en mobilregning, der føltes lidt for høj. Sådan har man det også hos staten, men uenigheden drejer sig om en regning af de helt store. Telenor mener, at staten skylder intet mindre end 85 mio. kr. i ubetalte regninger.

I 15 år leverede Telenor mobilabonnementer og bredbånd til statslige ansatte. Fra 2018 overtog TDC den enorme kontrakt, og det er årsag til striden. Økonomistyrelsen forklarer, at Telenor hævede prisen med over 1.000 % for nogle af de ydelser, der ikke var flyttet over til TDC ved fristens udløb.

“Vi har på vegne af staten - uden held - arbejdet på at finde en mindelig løsning i sagen, hvor vi mener, at Telenor i næsten et år uberettiget har opkrævet regninger, der var omkring 85 mio. kr. højere end aftalt i kontrakten med staten,” siger direktør i Økonomistyrelsen Poul Taankvist til Finans.

Telenor mener, at prisstigningen fulgte vilkårene i parternes kontrakt. Det bliver derfor op til retten at afgøre sagen.