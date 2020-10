Ny skat på tech-giganter kan koste statskassen milliarder

Danske politikere har i årevis kritiseret tech-giganter som Facebook og Google for ikke at bidrage nok til statskassen. Og i flere lande har man taget skridt til at indføre en ny skat for de store teknologivirksomhede

Men i Danmarks tilfælde ser det indtil videre ud til at blive en dårlig forretning, skriver Berlingske.

I Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), er der i øjeblikket debat mellem medlemslandene om hvordan en ny beskatning af multinationale selskaber kan skrues sammen. På baggrund af et udkast til fælles regler vurderer Skatteministeriet, at der vil komme omkring en mia. kr. ekstra i statskassen.

Hvis udkastet til de fælles regler bliver gennemført, står Danmark til gengæld til at miste 2,25 mia. kr.

Skatteminister Morten Bødskov (S) understreger over for Berlingske, at ministeriets beregninger bygger på udkastet, og at det ikke vides endnu hvordan det endelige regnestykke ser ud.