Slut for Popcorn Time

Popcorn Time fik i 2014 et prædikat som piraternes svar på Netflix, og den blev hurtigt den mest udbredte tjeneste for folk, der ønskede adgang til ulovligt video-indhold.

Men i denne uge valgte tjenesten ifølge Bloomberg at lukke og slukke.

Besøger du Popcorn Time lige nu vil du blive mødt af teksten R.I.P, der er akkompagneret af billede af en karton popcorn, som er udstyret med x’er som øjne.

Det skriver Computerworld.

I 2015 fik Popcorn Times popularitet Netflix til at advare sine investorer om truslen fra denne type pirattjeneste:

”Pirat-tjenester er fortsat en af vores største konkurrenter,” lød det ifølge Bloomberg fra Netflix-stifteren Reed Hastings.

Netflix har også tidligere fortalt, at udbredelsen og tilgængeligheden af piratkopieret materiale er med til at påvirke selskabets prissætning.

"Piratkopiering er styrende for priserne i områder med stor piratvirksomhed uden for USA. Vi ønsker ikke at sætte prisen for højt i disse områder, da vi er nødt til at konkurrere med piraterne," sagde Netflix' daværende finansdirektør David Wells i 2015.

Det var angiveligt fire argentinske studerende, der grundlagde Popcorn Time.

Ligesom med mange andre ulovlige pirattjenester, hævdede bagmændene også, at de ikke var ansvarlig for materialet på tjenesten, fordi den i bund og grund blot var en samling bittorent-links.

”Torrent-verden var her længe før os med millioner af brugere, og når vi er væk vil den fortsat være her med milliarder brugere,” sagde en anonym udvikler med tilknytning til Popcorn Time ifølge Bloomberg i 2015.

Herhjemme er det dog slået fast, at det kan få store konsekvenser at bidrage til udbredelsen af ulovligt materiale via Popcorn Time.

Således fik en på det tidspunkt 41-årig mand i januar 2020 i en principiel sag ved Højesteret en dom på seks måneders betinget fængsel og samfundstjeneste for via sin hjemmeside at have vejledt i at anvende og installere Popcorn Time uden at blive opdaget af myndighederne.

Det rapporterer Computerworld.