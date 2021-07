Netflix vil streame spil

Netflix vil øge interaktionen med deres brugere. Det rapporterer amerikanske Bloomberg.

Ifølge Bloomberg har Netflix nemlig hyret Mike Verdu. Og han er ikke en hvem som helst, når det kommer til at forstå interaktion.

Han har tidligere har siddet i betydningsfulde stillinger hos den Facebook-ejede udvikler af Virtual Reality-division Oculus VR og spiludviklerfirmaet EA.

Han har også været vicepræsident for augmented- og virtual reality-spil og indhold på Facebook. Det skriver MereMobil.dk

Med Mike Verdu i spidsen som Vice President of Game Development vil Netflix efter sigende opbygge sit spilindhold i de kommende måneder for, at kunne begynde at tilbyde spil til streaming inden for det næste år.

Netflix er ikke ligefrem uerfaren på området og har tidligere udviklet spil baseret på dets populære shows.

Blandt andet har Netflix-samarbejdet med Tom Clancys Rainbow Six Siege om et spil med karakterer fra den hyper populære spanske serie “La Casa de Papel” (på dansk: 'Papirhuset').

Men mod tidligere, at samarbejde om udgivelser på mobil og konsoller vil Netflix, ifølge Bloomberg, gøre spillene tilgængelige på lige fod med sine shows, serier og film.

Hvis der er hold i historien skærper Netflix kampen om kunderne på et marked, som kun er blevet hårdere de seneste år med konkurrenter som Disney+ og Prime.

I det hele taget er der rivende udvikling hos Netflix. Man er tilsyneladende også i gang med at opruste på podcast-fronten. Her har man netop ansat to stærke navne inden for journalistik. Ny chef for Netflix’ podcasts er N’Jeri Eaton, tidligere indholdschef for Apple Podcasts og vinder af journalistikkens fineste priser, Peabody Award og Pulitzer Prize. Desuden har man ansat Michelle Lee. Hun kommer fra printverdenen og skal skabe journalistisk indhold med fokus på aktuelle emner.