Samsung Galaxy Tab S6-læk afslører dual-kamera og trådløs opladning til S Pen

We're jumping from the Tab S4 (pictured) straight to the Tab S6. (Image Credit: Samsung)

Samsungs sendte sin sidste flagskibstablet, Galaxy Tab S4, på gaden i august sidste år, og det ser nu ud til, at den sydkoreanske techgigant er klar til at annoncere efterfølgeren, hvis vi altså skal tro et eksklusivt læk fra SamMobile.

Tidligere i år kom mellemklassemodellen Galaxy Tab S5e på gaden, og noget tyder på, at Samsung helt vælger at springe Tab S5 over, og i stedet navngive deres kommende flagskibsmodel Samsung Galaxy Tab S6. Dette hvis vi skal tro de ganske overbevisende billeder fra SamMobile, som blandt andet viser enhedens opstartsskærm.

Som du kan se på billedet herunder, får iPad Pro-konkurrenten et dual-kamera på bagsiden (første gang i en Samsung tablet), samt et indhak til hvad der kunne ligne magnetisk trådløs opladning til S Pen med Bluetooth.

Ifølgetidligere rygter, forventes Tab S6 at indeholde seneste Snapdragon 855chipset, hvilket giver den en ydelse, der svarer til tidens hurtigste smartphones. Dertil får den 6GB RAM og vil køre med Android 9 Pie.

Forgængeren til Tab S6, Galaxy Tab S4, blev afsløret d. 1. august 2018 – en uge før sidste års Galaxy Note 9-smartphone – så vi kan måske forvente en officiel Galaxy Tab S6-afsløring i løbet ad de kommende uger, inden den officielle afsløring af Galaxy Note 10.