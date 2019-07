Rykte: Samsung Galaxy Tab S6 får dobbelt kamera og S Pen med trådløs lading

Samsung slapp sitt forrige flaggskipnettbrett Galaxy Tab S4 i august i fjor, og om vi skal stole på en ny lekkasje publisert av SamMobile så kan det virke som de nærmer seg avdukingen av en oppfølger.

Mellomklassemodellen Galaxy Tab S5e kom tidligere i år, men det kan virke som selskapet dropper å slippe en toppmodellvariant med 5 i navnet, og at de i stedet går direkte til Tab S6. Det er i hvert fall det bildene og videoen til SamMobile, som blant annet viser enhetens oppstartsskjerm, tyder på.

Som du ser av bildet nedenfor, er denne iPad Pro-konkurrenten utstyrt med to kameraer på baksiden – noe som er første gang for et Samsung-nettbrett – i tillegg til et nedfelt spor som sannsynligvis muliggjør trådløs lading av en S Pen med Bluetooth-tilkobling.

Bilde: SamMobile (Image credit: SamMobile)

Ifølge tidligere rykter skal Tab S6 være utstyrt med Snapdragon 855-prosessor, noe som burde sikre at den kan måle seg med dagens topptelefoner når det kommer til ytelse. Den skal også være utstyrt med 6 GB RAM, og kjøre Android 9 Pie.

Den nevnte forgjengeren Galaxy Tab S4 ble vist frem 1. august 2018, altså en uke før Galaxy Note 9, og det er sannsynlig at Galaxy Tab S6 vil dukke opp i forkant av lanseringen av Galaxy Note 10 som skal gå av stabelen 7. august i år.