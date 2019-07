Samsung Galaxy Tab S6: un leak rivela la doppia fotocamera e S Pen con ricarica wireless

Il più recente tablet top di gamma Samsung, il Galaxy Tab S4, è uscito lo scorso agosto. Ora sembra che il gigante tecnologico sudcoreano si stia preparando per la presentazione del modello successivo, secondo un leak esclusivo di SamMobile.

Dopo l'uscita avvenuta quest'anno del Galaxy Tab S5e di fascia media, sembra che l'azienda abbia deciso di saltare direttamente la produzione del Tab S5, scegliendo invece di chiamare il prossimo tablet di fascia alta Samsung Galaxy Tab S6 (se le convincenti immagini leakate da SamMobile si riveleranno affidabili).

Come potete vedere dall'immagine qua sotto, il competitor di iPad Pro sembra avrà una doppia fotocamera posteriore (per la prima volta su un tablet Samsung). Si può vedere anche una rientranza che si pensa sia pensata per ospitare una S Pen magnetica con funzionalità Bluetooth che supporterà la ricarica wireless.

Image credit: SamMobile (Image credit: SamMobile)

Secondo voci precedenti, il Tab S6 dovrebbe montare l'ultimo chipset Snapdragon 855. Questo lo metterebbe allo stesso livello degli smartphone di fascia alta più recenti dal punto di vista della potenza di elaborazione. Si dice inoltre che il dispositivo uscirà con 6 GB di RAM e Android 9 Pie.

Il suo predecessore di fascia alta, il Galaxy Tab S4, era stato presentato il 1 agosto 2018, una settimana prima del Galaxy Note 9. Probabilmente il Galaxy Tab S6 verrà quindi annunciato nelle prossime settimane, prima del Galaxy Note 10.