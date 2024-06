É arrivato Lenovo Tab Plus, il tablet perfetto per gli amanti della musica

Lenovo ha presentato il Lenovo Tab Plus, un tablet pensato per gli appassionati di musica e intrattenimento. Con un display da 11,5 pollici e otto speaker JBL, il dispositivo offre un'esperienza audio di alta qualità grazie alla tecnologia Hi-Fi Dolby Atmos. Oltre al comparto audio premium, il tablet dispone di un display 2K che garantisce immagini vivide e nitide.

"Oggi i tablet sono strumenti versatili che soddisfano le esigenze di lavoro, studio e intrattenimento", ha dichiarato Tony Chen, vicepresidente del Tablets, Intelligent Devices Group di Lenovo. "Il mercato dei tablet è in espansione, e i consumatori possono aspettarsi una maggiore differenziazione nelle funzionalità offerte. Il Lenovo Tab Plus rappresenta un eccellente esempio di un dispositivo che combina un suono di alta qualità con un'esperienza di intrattenimento coinvolgente."

Il Lenovo Tab Plus è dotato di otto speaker Hi-Fi JBL, inclusi quattro tweeter a matrice e quattro woofer balanced force, distribuiti in quattro casse per un totale di 22cc. Questa configurazione offre un suono stereo potente e cristallino con bassi profondi e acuti nitidi. Inoltre, il tablet supporta Dolby Atmos e l'audio ad alta risoluzione a 24 bit e 96kHz quando si utilizzano le cuffie, garantendo un'esperienza audio superiore.

Il tablet può trasformarsi in un altoparlante Bluetooth, collegandosi facilmente a smartphone e altri dispositivi. Viene fornito con un supporto integrato che offre fino a 175 gradi di flessibilità di visualizzazione, rendendolo comodo da usare in qualsiasi situazione. Grazie al controllo del volume tramite app, gli utenti possono personalizzare le impostazioni audio per adattarsi al meglio alle loro esigenze.

Il Lenovo Tab Plus è equipaggiato con un display 2K da 11,5 pollici certificato TUV, che riduce l'emissione di luce blu e previene lo sfarfallio per un comfort visivo ottimale. La batteria da 8600 mAh offre fino a 12 ore di streaming continuo e supporta la ricarica rapida da 45W, raggiungendo la piena potenza in soli 90 minuti.

Alimentato da un processore MediaTek™ Helio G99, il Lenovo Tab Plus offre fino a 256GB di memoria interna espandibile tramite scheda MicroSD. È resistente all'acqua e alla polvere secondo lo standard IP52 e include una modalità di lettura immersiva per un'esperienza simile alla lettura su carta. Il tablet offre anche una dashboard per la privacy e aggiornamenti di sicurezza garantiti per quattro anni.

Il Lenovo Tab Plus è disponibile in Italia dal 20 giugno 2024 al prezzo di partenza di 299€.