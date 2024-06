Apple Intelligence non è solo un modo per costringervi a cambiare iPhone (secondo Apple)

Apple Intelligence è un nuovo ed entusiasmante aggiornamento per i fan di iPhone, iPad e Mac, ma un po' meno interessante è il fatto che sarà un'esclusiva dei dispositivi più recenti. Questo ha portato molti a suggerire che la scelta dell'intelligenza artificiale da parte di Apple sia un modo astuto per costringerci ad aggiornare la nostra tecnologia, ma Apple ha ora smentito queste teorie.

In un'intervista rilasciata a John Gruber di Daring Fireball in occasione della WWDC 2024 (riportata da MacRumors), John Giannandrea (SVP di Apple per l'apprendimento automatico e l'intelligenza artificiale) ha dichiarato, in riferimento all'Apple Intelligence, che "in teoria si potrebbero eseguire questi modelli su un dispositivo molto vecchio, ma sarebbe talmente lento da non essere utile".

Quando Gruber ha chiesto se Apple Intelligence fosse semplicemente uno "schema per vendere nuovi iPhone", Greg Joswiak (SVP Worldwide Marketing di Apple) ha risposto: "No, per niente. Altrimenti saremmo stati abbastanza intelligenti da fare anche i nostri iPad e Mac più recenti, no?".

Quest'ultimo punto si riferisce al fatto che Apple Intelligence funziona su iPad e Mac dotati di chip M1 o successivi, il che significa che sarà disponibile su una gamma molto più ampia di dispositivi rispetto agli iPhone. Abbiamo raccolto l'elenco completo dei dispositivi che supportano Apple Intelligence, che comprende 16 modelli di Mac e cinque versioni di iPad.

La spiegazione più probabile e credibile del fatto che Apple abbia limitato il supporto di Apple Intelligence ad alcuni dispositivi e non ad altri è la memoria. Come ha osservato l'analista Ming-Chi Kuo, l'iPhone 15 è dotato di un chip A16 Bionic con 6 GB di memoria, mentre il chip A17 Pro dell'iPhone 15 Pro ha 8 GB di memoria.

L'analista ha anche osservato che l'Apple Intelligence utilizza un modello di linguaggio a 3 miliardi di parametri che, una volta compresso, necessita di circa 0,7-1,5 GB di memoria di riserva. Considerando che il chip M1 ha sorprendentemente una potenza di elaborazione inferiore a quella dell'A16 Bionic, la teoria dei requisiti di memoria per l'esclusività del dispositivo Apple Intelligence ha sicuramente un certo credito.

Ma è anche lecito pensare che Apple abbia tenuto conto dei cicli di aggiornamento quando ha sviluppato la sua nuova funzione AI.

Una verità molto comoda

Il dibattito sull'esclusività dell'Apple Intelligence ha sicuramente due facce. La spiegazione di Apple, secondo cui l'intelligenza artificiale sul dispositivo è impegnativa dal punto di vista computazionale e non è possibile sui dispositivi più vecchi, è certamente vera.

John Giannandrea ha spiegato meglio nell'intervista: "Questi modelli, quando vengono eseguiti, si chiamano inferenza e l'inferenza di modelli linguistici di grandi dimensioni è incredibilmente costosa dal punto di vista computazionale. Si tratta quindi di una combinazione di larghezza di banda nel dispositivo, dimensioni dell'Apple Neural Engine e potenza del dispositivo per eseguire questi modelli abbastanza velocemente da essere utili".

La domanda è piuttosto se Apple abbia deciso di porre un limite ai modelli che possono eseguire l'intelligenza Apple in modo "utile". Considerando che l'iPhone 15 standard è uscito meno di un anno fa, è deludente che Apple non abbia avuto la lungimiranza di dotarlo di una quantità di RAM sufficiente a supportare le sue funzioni AI. I cinici potrebbero dire che si tratta di una scelta voluta.

Con i migliori smartphone per la fotocamera ormai co evoluti che è difficile aggiungere nuovi aggiornamenti importanti, non c'è dubbio che l'intelligenza artificiale sia la prossima grande caratteristica del manifesto che contribuirà a innescare un ciclo di aggiornamenti tanto necessario. Qualche anno fa, alcuni studi suggerivano che il tempo medio di aggiornamento di un iPhone era passato da tre a quattro anni.

Mentre il divario tecnologico tra gli iPhone si riduce e il supporto software si allunga, Apple ha bisogno di una nuova funzione che ci convinca a cambiare i nostri vecchi telefoni con quelli nuovi, e i trucchi dell'intelligenza artificiale hanno bisogno di una spinta hardware quando vengono eseguiti sul dispositivo.

Se l'Intelligenza di Apple sia abbastanza interessante da indurci a fare l'upgrade è un altro discorso, ma lo scopriremo quando arriverà con iOS 18 e l'iPhone 16 nel corso dell'anno.