[CLONE] La nuova Insta360 Go 3S è la videocamera 4K più piccola al mondo

Insta360 ha appena presentato Go 3S, la videocamera 4K più piccola al mondo e discendente diretta della Go 3, il modello precedente con video limitati a 2,7K.

Grazie alle sue dimensioni ridotte e all'ingegnoso supporto magnetico, consente di catturare POV unici: è possibile posizionarla in luoghi semplicemente impossibili da raggiungere con un telefono o con alternative più ingombranti come le classiche action cam.

È possibile attaccare la Go 3S a una superficie magnetica, al collare di un animale domestico, a un cappello, ai propri vestiti o a superfici lisce come un parabrezza con uno degli accessori inclusi (vedi sotto): le possibilità sono praticamente infinite.

La piccola Go 3S è una action camera con una marcia in più, e la versatilità è il nome del gioco. Pesa solo 39,1 e può essere acquistata in bundle con un Action Pod per 399,99€. Abbinando i due elementi si ottiene una action camera in stile GoPro, anche se il pod non è completamente impermeabile.

Ci sono alcuni miglioramenti minori rispetto alla Go 3, oltre a nuove funzionalità: ha un'impermeabilità doppia, fino a 10 metri, video al rallentatore migliorati, ora fino a 200 fps, e il controllo dei gesti, utile per gli ambienti rumorosi quando il controllo vocale ha meno probabilità di funzionare.

È inoltre dotata di Apple Find My, il che ha senso viste le dimensioni ridotte della Go 3S, mentre la sovrapposizione di statistiche Garmin/Coros sui video rende la Go 3S una delle migliori videocamere per corridori, ciclisti e canottieri, per citare alcune attività.

Per il resto, non ci sono molte altre novità ma, del resto, l'aumento della risoluzione video da 2,7K a 4K e delle foto da 6,6MP a 12MP ha un effetto positivo su varie modalità di scatto.

Ad esempio, un maggior numero di pixel rende la modalità video FreeFrame ancora più utile. FreeFrame consente di selezionare il rapporto di aspetto dopo la ripresa ed è un'opzione particolarmente utile per chi condivide video su più piattaforme come YouTube, Instagram e TikTok. Un numero maggiore di pixel, infine, offre una maggiore potenza di editing per un singolo videoclip.

L'Action Pod rimane un elemento utile, essendo un discreto touchscreen ribaltabile su cui comporre gli scatti, e funziona anche a distanza se staccato dalla Go 3S.

Dato che la larghezza e l'altezza della Go 3S sono identiche a quelle della Go 3, è compatibile con gli stessi accessori, compreso l'Action Pod, quindi se ne avete uno potete risparmiare qualcosa sul prezzo d'acquisto.

La Go 3S non è priva di compromessi: la qualità delle immagini non è paragonabile a quella delle action come come la GoPro Hero 12 Black e anche la durata della batteria è inferiore. Tuttavia, permette di ottenere scatti creativi che non sarebbero possibili con un'altra videocamera grazie al suo formato incredibilmente compatto.