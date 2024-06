Mario & Luigi: Brothership è in arrivo su Nintendo Switch

Mario & Luigi: Brothership è stato annunciato e arriverà su Nintendo Switch il 7 novembre 2024.

Rivelato oggi durante il Nintendo Direct di giugno 2024, Mario & Luigi: Brothership è la prima novità della serie in quasi nove anni e vede il ritorno degli iconici fratelli in una nuovissima avventura platform con combattimenti a turni.

L'annuncio è arrivato insieme a un trailer di gioco ricco di azione, che potete vedere qui sotto, in cui vediamo il duo superare sfide a scorrimento laterale e verticale mentre esplorano una serie di isole.

Anche Shinya Takahashi, dirigente di Nintendo, era presente durante la trasmissione per condividere ulteriori dettagli su questa "avventura marittima", che includerà "mosse di squadra evolute" tra Mario e Luigi.

"I fratelli sono tornati per un nuovo capitolo della serie Mario & Luigi, dove salpano su Shipshape Island (in parte nave, in parte isola) per navigare nel vasto mondo di Concordia", come spiegato nel comunicato stampa.

Giocando nei panni di Mario e Luigi, i giocatori potranno esplorare isole che spaziano dalle foreste pluviali tropicali alle città più movimentate, incontrando lungo il percorso amici nuovi e familiari che li aiuteranno, tra cui la Principessa Peach e Bowser.

"Tieni a galla la 'Fratellanza' e fai affidamento sul legame tra Mario e Luigi per salvare la situazione, utilizzando le Mosse Bros. per superare gli ostacoli e i potenti Attacchi Bros. per rivendicare la vittoria in un combattimento dinamico a turni".

Mentre Mario & Luigi: Brothership ha dato il via allo showcase, ma Nintendo aveva in serbo molte altre sorprese per il Direct.

Tra queste, la tanto attesa data di uscita di Dragon Quest 3 HD-2D Remake, in arrivo a novembre per Nintendo Switch, Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC, e l'annuncio di Dragon Quest 1 e 2 HD-2D Remake, in arrivo nel 2025.