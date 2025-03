PlayStation 5 Slim in offerta su AliExpress

Chi desidera vivere il meglio del gaming di nuova generazione con un design più compatto troverà nella PlayStation 5 Slim la scelta perfetta. Potente, silenziosa e dal formato ridotto, questa console offre tempi di caricamento rapidissimi, grafica mozzafiato e un’ampia libreria di titoli esclusivi e blockbuster.

Ora disponibile a un prezzo speciale: da 499€ a soli 479€, con uno sconto immediato su AliExpress.

AliExpress Sony PS5 Slim: era 114,97 € ora 45,99 € Da AliExpress AU La PS5 Slim è la versione più snella e moderna della console Sony di nuova generazione. Potente come sempre, ma con un ingombro ridotto, offre prestazioni straordinarie, supporto al ray tracing e un’esperienza di gioco immersiva in ogni dettaglio.

Come ottenere lo sconto esclusivo

AliExpress celebra il suo 15° anniversario con offerte straordinarie. Per rendere l'acquisto ancora più conveniente, è possibile applicare codici sconto esclusivi al momento del pagamento, in questo caso vi consigliamo di applicare il codice sottostante, ma di seguito troverete la tabella con tutti gli altri:

TECHR60 - 60€ di sconto per ordini superiori a 139€

Acquista ora su AliExpress

Di seguito, trovate la tabella con tutti i codici sconto che potete utilizzare per i vostri acquisti:

Swipe to scroll horizontally Sconti per il 15esimo anniversario Codice Sconto (€) Spesa Minima (€) Validità TECHR2 2 19 17-26 marzo TECHR6 6 39 17-26 marzo TECHR8 8 59 17-26 marzo TECHR12 12 89 17-26 marzo TECHR20 20 139 17-26 marzo TECHR40 40 239 17-26 marzo TECHR60 60 369 17-26 marzo TECHR70 70 469 17-26 marzo

Perché scegliere la PS5 Slim?

- Design compatto: più leggera e sottile, ideale per ogni setup

- SSD ultraveloce: caricamenti istantanei e gameplay fluido

- Grafica next-gen: supporto al ray tracing e risoluzione fino a 4K

- Controller DualSense incluso: feedback aptico e grilletti adattivi

- Libreria giochi in continua espansione: esclusive PlayStation e grandi titoli

- Supporto per Blu-ray Disc: perfetta anche per film e contenuti in alta definizione

- Offerta limitata: sconto attivo solo per un periodo breve su AliExpress!

Offerta valida dal 17 al 26 marzo, fino a esaurimento scorte.

Se sei alla ricerca di altri modelli di qualità, puoi consultare la guida aggiornata sui migliori giochi PS5 per scoprire ulteriori opzioni.