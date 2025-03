SteamOS si espande ai PC portatili: addio Windows 11 sui dispositivi da gaming?

Valve ha rilasciato SteamOS 3.7.0 Preview, introducendo il supporto iniziale per handheld non-Steam Deck.

Dispositivi come Asus, Lenovo e MSI potrebbero presto usare SteamOS al posto di Windows 11.

Questo potrebbe migliorare prestazioni e autonomia, offrendo un’alternativa più ottimizzata per il gaming.

Ammetto di aver sperato a lungo che Valve aprisse SteamOS ad altri PC portatili da gaming, oltre alla sua eccellente Steam Deck. Ora, con il rilascio della SteamOS 3.7.0 Preview, sembra finalmente che questo stia accadendo, con l’inizio del supporto ufficiale per dispositivi non-Steam Deck.

Anche se si tratta solo di una versione preliminare, il fatto che una variante del Lenovo Legion Go S con SteamOS sia attesa per maggio potrebbe segnare l’inizio di una nuova era di handheld basati su SteamOS.

Attualmente esistono metodi per installare SteamOS su dispositivi di terze parti, ma il supporto è non ufficiale e manca l’integrazione fluida della Steam Deck. La maggior parte degli handheld da gaming utilizza Windows 11 con un’interfaccia adattata e la Big Picture Mode di Steam per ricreare un’esperienza simile a una console portatile.

Un supporto nativo di SteamOS renderebbe tutto più fluido, sia per i nuovi dispositivi che per quelli che potrebbero adottarlo tramite retrofit o dual-boot. Dopo aver provato il Lenovo Legion Go S con SteamOS, possiamo dire che l’idea ha sicuramente un enorme potenziale.

Microsoft dovrebbe migliorare Windows 11 per gli handheld da gaming, specialmente se ha davvero in cantiere un Xbox portatile, ma ad oggi SteamOS sembra molto più pronto per questa sfida. Dopo tre anni di affinamenti, l’ecosistema di Valve è più maturo e ottimizzato per il gaming su dispositivi compatti.

L’idea di eliminare la dipendenza da Windows 11 è entusiasmante, perché dispositivi come quelli di Asus, Lenovo e MSI potrebbero sfruttare un sistema operativo più leggero, con meno risorse occupate e più potenza liberata per giochi e prestazioni.

Basti pensare alla Steam Deck: il suo APU AMD basato su Zen 2 e RDNA 2 è meno potente rispetto a chip più recenti, come il Ryzen Z1 Extreme con RDNA 3 dell’Asus ROG Ally X. Eppure, grazie all’ottimizzazione tra software e hardware, la Steam Deck offre un’esperienza di gioco più fluida e stabile rispetto a molte alternative.

Se SteamOS diventasse il sistema operativo standard per gli handheld di nuova generazione, come un futuro ROG Ally, si potrebbe ottenere il meglio di entrambi i mondi: hardware potente senza i limiti di Windows 11, che spesso richiede molte risorse solo per funzionare.

Tutto questo potrebbe finalmente portare sul mercato dei veri rivali per la Steam Deck, almeno sulla carta. L’unico ostacolo potrebbe essere l’accesso ai servizi di terze parti. SteamOS è costruito intorno alla libreria Steam, senza un’integrazione nativa per Xbox Game Pass o Epic Games Launcher.

Tuttavia, esistono già soluzioni alternative per far girare Xbox Cloud Gaming sulla Steam Deck, e Valve non sembra ostacolare queste personalizzazioni. È quindi probabile che i produttori hardware trovino il modo di integrare altri launcher in maniera più intuitiva.

Resta da vedere quando arriveranno più handheld con SteamOS, ma con la recente anteprima di SteamOS 3.7.0, una versione definitiva potrebbe essere rilasciata già ad aprile. Se così fosse, entro il 2025 potremmo vedere una nuova generazione di PC portatili pronti ad abbandonare Windows 11 in favore del sistema di Valve. Incrociamo le dita.