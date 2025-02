Nintendo Switch 2 potrebbe essere usata anche capovolta, secondo un brevetto

Un nuovo brevetto depositato da Nintendo rivela alcune possibili caratteristiche dei Joy-Con per Nintendo Switch 2, e tra queste ce n’è una che permetterebbe di usare la console anche capovolta.

Secondo quanto riportato da VGC, il brevetto suggerisce che i controller potranno essere collegati ai lati opposti rispetto alla configurazione standard. In questo caso, l’immagine sullo schermo si adatterebbe automaticamente, proprio come accade con smartphone e tablet moderni quando vengono ruotati.

A prima vista potrebbe sembrare una funzione insolita, ma potrebbe rivelarsi piuttosto utile. Il documento indica che l’orientamento invertito potrebbe facilitare l’accesso al jack per cuffie da 3,5 mm, che nella configurazione standard si trova sulla parte superiore della console.

Dal trailer di presentazione di Nintendo Switch 2 sappiamo già che il sistema sarà dotato di due porte USB-C: una centrale nella parte inferiore e un’altra leggermente decentrata sulla parte superiore. Ruotare la console potrebbe rendere più comoda la ricarica in base alle preferenze dell’utente e potrebbe essere necessario per alcuni accessori futuri.

Alcuni titoli per Nintendo Switch richiedevano già di essere giocati con la console in verticale, quindi non è da escludere che Nintendo stia sperimentando nuovi modi per impugnare al meglio il successore della sua console ibrida.