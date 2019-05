Recensione iPad Pro 12.9 (2018)

La popolarità degli iPhone di Apple potrà essere contestata regolarmente, ma quando si parla di tablet, Apple la fa da padrone, e il nuovo iPad Pro 12.9 è il suo fiore all'occhiello. Ha lo stesso display grande e lo stesso design sottile del nuovissimo iPad Pro 11 , alzandone però il livello del 17% pur mantenendo le ottime componenti hardware e software.

Nonostante sia stato chiamato iPad Pro, che sarebbe ‘per professionisti’, il nuovo iPad Pro 12.9 ha delle specifiche che lo rendono perfetto per tutti gli utenti, sia che venga usato per guardare contenuti multimediali e giocare, sia che invece venga usato fare degli schizzi artistici e capolavori musicali o per destreggiarsi tra decine di documenti di lavoro diversi.

Però, questa magnifica collezione di funzioni viene venduta a un prezzo più alto, e iPad Pro 12.9 ha dovuto impressionarci davvero tanto per poter giustificare un simile costo.

Prezzo e disponibilità

Immagini: TechRadar

iPad Pro 12.9 è disponibile in tutto il mondo, è uscito a novembre 2018, quindi potete acquistarlo facilmente ovunque viviate.

Quando diciamo ‘facilmente’, dovremmo aggiungere ‘ammesso che possiate permettervi di acquistarlo’, dato che iPad Pro 12.9 non è sicuramente un dispositivo economico. Ha un prezzo adeguato alle sue specifiche, ma è decisamente il dispositivo palmare più costoso di Apple.

Sono disponibili quattro diversi formati di memoria tra cui scegliere: 64GB, 256GB, 512GB e 1TB. Quando avrete deciso quello che fa per voi, dovrete decidere se vi basta potervi connettere al Wi-Fi o se avrete bisogno di utilizzare una rete dati. Quello che è certo è che più specifiche vorrete, più pagherete il dispositivo.

Il modello più economico con memoria da 64GB solo con connessione Wi-Fi parte da un prezzo di 1.119€ e il prezzo si alza fino a 2.119€ per il modello con memoria da 1TB sia con connessione Wi-Fi che con Cellular.

Ma questo non è tutto. Se state per acquistare un iPad Pro 12.9 è probabile che stiate considerando anche le periferiche compatibili, come Apple Pencil (che costa 135€) e Apple Smart Keyboard (che costa 219€).

Se vi sentite particolarmente spendaccioni, potete spendere fino a 2.119€ per il miglior iPad e aggiungere l’acquisto di Apple Pencil e Smart Keyboard, anche se ovviamente non sono necessari per godersi delle bellissime esperienze con iPad.

Design

iPad Pro 12.9 non è il tablet più grande in circolazione (Samsung Galaxy View gli ha rubato il titolo), ma è comunque un dispositivo di grandi dimensioni.

Con le sue dimensioni di 280.6 x 214.9 x 5.9mm, iPad Pro 12.9 è un dispositivo piuttosto grande, ma in realtà è più sottile di uno smartphone. Al tatto risulta come un rettangolo metallico sottile, simile a una lavagna. È un dispositivo sottile e raffinato, gli angoli arrotondati e il design minimal gli danno un tocco superiore.

Immagine 1 di 3 Parte frontale del tablet. Immagini: TechRadar Immagine 2 di 3 Il retro del tablet. Immagini: TechRadar Immagine 3 di 3 Un corpo sottile. Immagini: TechRadar

Il tablet è relativamente pesante, il modello Wi-Fi pesa 631g mentre la versione Cellular pesa 633g, ma grazie alle sue dimensioni e al design di cui abbiamo parlato poco sopra, il suo peso non si fa notare.

Nella parte superiore del tablet (tenendolo in verticale) ci sono dei grandi altoparlanti e il pulsante di accensione, mentre nella parte inferiore ci sono altri altoparlanti e una porta USB-C. Sulla parte destra ci sono i pulsanti per regolare il volume, una porta SIM e un magnete per Apple Pencil, mentre sulla parte sinistra c’è un solo foro per il microfono.

I pulsanti non sono troppo appariscenti, e il retro e la parte frontale del dispositivo sono sostanzialmente piatti, facendo sembrare il tablet molto aerodinamico. L’unica interruzione è data dalla fotocamera posteriore, che sporge leggermente dal retro. Si tratta di una sporgenza praticamente impercettibile, quasi non si nota.

La fotocamera posteriore. Immagini: TechRadar

Display

Non bisogna essere dei geni per indovinare la misura del display di iPad Pro 12.9. Come iPad Pro 11, il tablet infatti prende il suo nome proprio da questa specifica chiave. Si tratta del display più grande che possiate trovare su un dispositivo Apple, il che lo rende perfetto per molte attività, da quelle artistiche più creative alle sessioni di gioco.

Lo schermo impiega il nuovo display Apple Liquid Retina, lo stesso di iPhone XR . Si tratta di un tipo di LCD creato per essere dettagliato e avere gli stessi colori vivaci di un display con tecnologia OLED.

Il display ha un’ottima riproduzione dei colori, che sono luminosi e molto vividi, ma lo schermo di iPad Pro 12.9 ha lo stesso problema di quello di iPhone XR: la riproduzione del nero non è buona come quella riprodotta da un display con tecnologia OLED

Immagine 1 di 2 Ottimi colori. Immagini: TechRadar Immagine 2 di 2 Lo sfondo nero è leggermente chiaro. Immagini: TechRadar

È bene ricordare che la densità di pixel di iPad Pro 12.9 è notevolmente più bassa rispetto a quella degli iPhone. Ha una risoluzione di 2731 x 2048, il che significa che il dispositivo ha 264 pixel per pollice. È più bassa della risoluzione di iPhone XR, che ha 323ppi, o di quella di iPhone XS , che ha 458ppi. Probabilmente terrete il tablet più distante dalla faccia rispetto a quanto fareste con un cellulare, quindi in pratica la qualità del display andrà benissimo.

Il vero punto di forza dello schermo di iPad Pro 12.9 è il display True Tone, che rileva la luce e la tipologia dell’ambiente, alterando adeguatamente il bilanciamento del bianco del display in modo impercettibile. Questo significa che lo schermo ha sempre un aspetto fantastico, che stiate lavorando in un bar, in una stanza buia o all'aria aperta, e che non dovrete mai armeggiare con le impostazioni per regolare la luminosità e trovare il giusto equilibrio.