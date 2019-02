Anmeldelse: Samsung Galaxy Tab S4

Samsung Galaxy Tab S4 prøver at hæve Android tabletten til det næste niveau med 2-i-1 desktop-lignende software, og selv om det er noget, vi godt kunne tænke os at se i en iPad, betyder det ikke, at det automatisk er noget, der fungerer for alle tablets.

Samsung Galaxy Tab S4 er den eneste Android tablet, der i vores øjne lever op til 2-i-1 titlen i 2019, fordi den både fungerer som tablet og også tilbyder funktioner, vi normalt finder i en bærbar.

Selv om den stiller op i konkurrence med Apples bedste iPad mht. produktivitet, så lykkes missionen desværre ikke, til trods for at Samsung Galaxy Tab S4 koster lige så meget som den seneste iPad Pro.

Den er Samsungs bud på en Android-version af iPad Pro 10.5 (ikke den nyere high-end model iPad Pro 11 eller iPad Pro 12.9 ). En tablet med lignende 10.5 tommer skærm, S Pen stylus, 64GB indbygget lager og 4GB RAM – til en pris på 4.855 kr – men hvis man er heldig, kan man finde den billigere nogle steder.

Bonus point: Samsung giver os en S Pen med i købet, og dermed stiger værdien i forhold til Apples pen-løse iPad Pro (Apples pen skal købes ved siden af og er ikke billig). Samtidig giver Samsung Galaxy Tab S4 mulighed for at udvide lagerpladsen med et microSD-kort, så her er Samsung foran på point.

En anden god grund til at købe denne tablet er den indbyggede Dex-software, som giver tabletten en desktop-lignende brugerflade som vi kender den fra computeren. Så nu kan man uden ekstra hardware nemt skifte til laptop-tilsand komplet med muligheden for at ændre størrelse på vinduer, finde sine apps på proceslinjen og få overblik over indstillinger på værktøjslinjen.

Dex føles som et nødvendigt skridt i den rigtige retning hen imod at give Android brugere en 2-i-1 oplevelse, men uden helt at komme i mål sammenlignet med Windows eller Chromebook bærbare. Brugerfladen er ikke optimeret til touch, og der er ingen trackpad på det Tab S4 tastatur, der kan tilkøbes. Så du skal både have en Bluetooth mus og et tastatur med, hvis du skal have noget arbejde fra hånden.

Der er også gode nyheder: Det betyder faktisk ikke så meget for Tab S4, at den er udstyret med et lidt kraftløst chipset fra 2017, der let bliver overgået af Apples tablet, som leverer hastigheder, der er en bærbar værdig. Vi er til gengæld ikke så begejstrede for at prisen på Tab S4 er skruet helt derop, hvor den matcher iPad Pro.

Vores største udfordring med tablet har ikke noget med stagnerede specs eller hardware performance at gøre. Udfordringen for os er, at de nærmest udelukkende er udviklet med mobilitet for øje, og det giver apps, der ikke altid yder optimalt. Samsung Dex prøver at rette op på dette ved at give os 2-i-1 mulighederne med en proceslinje, der gør det lige så nemt at hoppe rundt imellem apps som på en bærbar.

Og Tab S4 kommer med en masse gode ideer, der faktisk flytter tablets i den rigtige retning – hen imod en brugerflade, der rent faktisk understøtter større produktivitet. Men det betyder ikke, at den er et godt køb set i forhold til Microsoft Surface Go eller en af de mange, gode Chromebooks – i hvert fald ikke til den pris.

Samsung Galaxy Tab S4 pris og tilgængelighed

Samsung Tab S4 er tilgængelig i to versioner – en med wifi og LTE/4G og en kun med wifi. Versionen med LTE og wifi koster 4.855 kr. hos Power, og versionen kun med wifi koster 4.444 kr. hos Power

Samsung Dex, Android og apps

Samsungs bedste og værste nye feature er Dex-mode, der forvandler den traditionelle Android brugerflade til en mere desktoplignende brugerflade. Det betyder at apps samler sig I venstre side (lige som på en Windows pc), og klikker man på en app, åbner den i et vindue, hvor man selv kan justere størrelsen. Der er en proceslinje og en værktøjslinje i bunden, så man kan skifte imellem åbne apps og lave alle mulige hurtig-indstillinger til sine apps.

Alt dette burde fungere gnidningsløst på den 10.5 tommer store skærm, men vi har ind imellem problemer med at ændre størrelsen på de forskellige vinduer, og vi har også haft problemer med at få apps til at lukke. Berøringsskærmen er ikke præcis nok, og så er det pludselig en udfordring bare at lukke et vindue ved at trykke på det lille kryds i hjørnet. Det er faktisk nødvendigt med enten en S Pen eller en Bluetooth mus for at kunne arbejde effektivt med tabletten i Dex-mode, medmindre man vælger at de ikke særligt intuitive tastatur-genveje til at skifte størrelse på vinduerne. Men her oplevede vi, at for mange apps - inklusive Google Docs - tilsyneladende tilfældigt lukkede helt i stedet for.

Samsungs kernesoftware virker fint, men apps, der er så populære og udbredte som Googles bør fungere uden at crashe. Google Docs crashede 27 gange, imens vi skrev denne anmeldelse på Tab S4.

Møde-app’en Hangouts Meet fra Google er også en stor synder. Vi har haft video-møder, hvor vi vender på højkant i forhold til alle andre, når vores tablet er docket med Book Cover-tastaturet. Det burde være simpelt at vende tabletten, så vi alle vender samme vej, men så ender alle andre med at vende på højkant i forhold til os. Det er langt fra at være software, der øger produktiviteten.

Det hjælper, når vi forbinder en Bluetooth mus til Tab S4, men det er ikke ligefrem ideelt til togturen eller andre steder, hvor plads er en udfordring. Musen virker både i normal- og i Dex-mode. Vi er fans af Dex-mode, og vi kan lide at surfe på nettet og få en desktop-lignende Chrome oplevelse. Men alt i alt følte vi ikke, at Dex gav os den produktivitet eller effektivitet på grund af de fejl, vi oplever med Dex.

S Pen og Book Keyboard Coveret

Tab S4 i tablet mode er faktisk en god oplevelse I sig selv. Det er først, når vi tager det valgfri Samsung Book Keyboard Cover i brug, at oplevelsen bliver noget rod, og det er en skam, for det hele virkerde som en lovende ide. Som at se en transformer-robot forvandle sig til en sportsvogn, der så hostende og harkende futter af sted med 30 km i timen.

Layoutet på tastaturet er for sammenpresset, det er ikke bagbelyst, og så er der for mange unødvendige knapper. Ved siden af spacebaren er der en dedikeret knap til at skifte sproget på tastaturet, og der er en anden knap, som kun skal bruges til at tænde for touch-tastaturet på skærmen. Den knap har vi ramt to gange, imens vi har skrevet den forudgående sætning. Den knap er virkelig i vejen, når man skal skrive en tilbundsgående anmeldelse.

For at kunne bruge Book Keyboard Coveret skal man nærmest lære et nyt tastatur-layout, som både adskiller sig fra det vi kender fra Mac og fra Windows. Du køber det her tastatur-cover ved siden af, så i bund og grund betaler du altså ekstra for en super frustrerende oplevelse.

Det hjælper at bruge dit eget Bluetooth tastatur med Dex systemet, men det var vist ikke det, der var meningen med software. Selv om det også giver bedre kontrol at bruge en mus, så havde det være bedre, hvis Samsung havde givet os et tastatur med en trackpad.

Samsung giver os en god størrelse S Pen med i købet (større end pennen til f.eks. Galaxy Note). Den er mere afrundet og ligger mere naturligt i hånden end pennen, der fulgte med sidste års Tab S3 . Den har en lille bule på midten, som forhindrer den i at rulle væk, og så er der en lille holder, man kan klipse på Samsungs tastatur, og så er kræver S Pen ingen opladning overhovedet. Her klarer Samsung sig bedre end Apple med Apple Pencil, der kræver opladning, ikke har en holder, som passer til iPad tastaturet, og som ruller væk, hver eneste gang man lægger den på et bord. S Pen fungerer som på andre Samsung enheder som f.eks. en tablet eller en Note mobil. Du kan tegne, tage noter, skrive på screenshots, oversætte tekst og som noget nyt i år (i hvert fald på tablets) kan du sende live beskeder. Desværre virker genvejene til denne funktion ikke i Dex-mode.

Har du brug for et alternativ?

