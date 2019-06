Samsung Galaxy Note 10 kan få ny lydteknologi

Vi forventer, at Samsung Galaxy Note 10 bliver proppet med de bedste funktioner, såsom fire kameraer og en 5G-variant, og nu ser det ud til, at telefonen også vil få en anden ny banebrydende teknologi: Sound on Display (SoD).

SoD betyder, at telefonen i stedet for frontvendte højttalere i toppen af enheden vil benytte vibrationer fra selve skærmen til at skabe lyd. Vi har set samme teknologi i LG G8 ThinQ og Huawei P30 Pro , så Galaxy Note 10 bliver ikke den første telefon med denne funktion, men det er stadig ret nyt inden for telefoner.

Årsagen til dette gætværk skal finds i lækkede billeder af skærmbeskyttere til Galaxy Note 10, som mangler huller til hak eller kant i toppen. Den troværdige tipper @Universeice hævder, at dette skyldes, at telefonen i stedet vil benytte SoD-teknologien.

Rygterne giver mening, eftersom SoD vil lade Samsung øge skærmstørrelsen på telefonen ved at fjerne den frontvendte højttaler, ligesom det passer med de øvrige læk samt designet af Samsung Galaxy S10 . Som altid er der dog ingen garanti for at det er sandheden, så hold vejret lidt endnu. Det er værd at huske, at på tidligere telefoner blev SoD kun benyttet til opkald og andre specifikke formål, men ikke musik og andre medier. Får Galaxy Note 10 den nye teknologi, vil den derfor kun have en enkelt højttaler i bunden, hvilket betyder dårligere lydkvalitet end konkurrenterne.

Vi bliver klogere, når Samsung efter alt at dømme lancerer telefonen d. 7. august. Vi holder jer naturligvis opdateret.

Via GSMArena