Rygte: Billigere udgave af Samsung Galaxy Fold kan dukke op i juli

Der går for tiden rygter omkring en billigere udgave af Samsung Galaxy Fold, og seneste lækage peger på, at Samsung måske vil afsløre den i juli og lancere den før Samsung Galaxy Fold 2. Informationen stammer fra den kendte tipper Max Weinbach, som står bag det oprindelige rygte, der peger på en pris på 1.100 dollars (ca. 7.600 kroner) for den nye foldbare telefon, kaldet ”Galaxy Fold e.” Efterfølgende tweetede han og kom med et andet navn - Samsung Galaxy Fold Lite - og afslørede samtidig flere potentielle detaljer.

Først det vigtigste: den er måske udstyret med en Snapdragon 865-chip, men vil ikke understøtte 5G. Dette er en væsentlig forskel i forhold til den originale Galaxy Fold, og de fleste andre telefoner med 865-chipsættet, da disse har indbygget 5G-modem. Selvom Weinbach ikke virker helt så overbevist i forhold til chipsættet i Galaxy Fold Lite, nævner han også detaljer såsom 256GB intern lagerplads, at den vil blive tilgængelig over hele verden, samt at den vil få et mindre eksternt display, som mere minder om den lille skærm på Galaxy Z Flip.

I have some info on the Galaxy Fold Lite. -Galaxy Fold Lite 4G-256GB storage-Mirror Black, Mirror Purple-Display has no UTG-Will be equipped with a mix of 2018/19/20 parts-outside will probably have a smaller display (not like on Fold, but more like the Z Flip)May 12, 2020

Han noterer desuden, at den eksterne skærm ikke vil have samme ultra tynde glas, som er på ydersiden af Galaxy Z Flip: I stedet bliver det samme fleksible plastik, som er på Galaxy Fold, og derfor skulle være mindre holdbart og mere modtageligt overfor skrammer. Trods dette, skulle Galaxy Fold Lite have en ramme af aluminium og glas på ydersiden – og vil blive bygget af ”et mix af dele fra 2018/19 og 20”, højst sandsynligt delene fra tidligere års Galaxy Fold-modeller.

Er den billige Fold bare en genopfrisket udgave af den originale Galaxy Fold?

Et andet friskt rygte peger på, at Galaxy Fold Lite arver en masse af sine designelementer fra den originale Galaxy Fold. At lancere en billigere version vil tømme lagrene af Galaxy Fold 1 før lanceringen af den nye og bedre Galaxy Fold 2, tweetede Display Supply Chain Consultants CEO Ross Young. Han hævder i stedet, at den vil komme til at hedde ”Galaxy Fold Special Edition” i stedet for ”Galaxy Fold Lite” – og at denne annonceret i juli.

To clear out Galaxy Fold 1 inventory before the Galaxy Fold 2 is launched, Samsung will announce the Galaxy Fold Special Edition in July at a price around $1099. Quantities will be limited to ~55K worldwide. It should look just like the Galaxy Fold 1. Great price!May 13, 2020

Den eneste forskel imellem den originale og billigere Galaxy Fold Special Edition er… den lavere pris, noterer Young i et svar til et tweet. Vi må vente og se hvad der sker, for at afgøre hvem der har ret.

