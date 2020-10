En billigere Samsung Galaxy Fold ryktes å dukke opp i juli

Ryktene peker mot at en rimeligere utgave av Samsung Galaxy Fold er på vei, de siste oppdateringene tyder på at den kan dukke opp i juli, noe som i tilfelle vil bli i forkant av lanseringen av Samsung Galaxy Fold 2.

Detaljene kommer fra den kjente rykteformidleren Max Weinbach, som også sto for det opprinnelige ryktet om at den skal koste 1100 dollar og hete Galaxy Fold e. Nå følger han imidlertid opp med en ny tweet der han nevner navnet Samsung Galaxy Fold Lite, og han slipper samtidig noen flere detaljer.

Den første av dem går ut på at den nye modellen skal drives av Snapdragon 865, men at den ikke blir utstyrt med 5G. Det er en stor endring fra den opprinnelige Galaxy Fold og andre telefoner med samme brikkesett, fordi denne brikken har 5G-modem innebygget. Utover dette nevner han detaljer som 256 GB lagring, og en mindre sekundær skjerm som vil minner mer om den som sitter på Galaxy Z Flip.

I have some info on the Galaxy Fold Lite. -Galaxy Fold Lite 4G-256GB storage-Mirror Black, Mirror Purple-Display has no UTG-Will be equipped with a mix of 2018/19/20 parts-outside will probably have a smaller display (not like on Fold, but more like the Z Flip)May 12, 2020

Det kommer også frem at hovedskjermen ikke får det ultratynne glasset til Galaxy Z Flip, og at den i stedet for den fleksible plastskjermen fra den opprinnelige Galaxy Fold som var mindre holdbar og mer utsatt for skader. Selve telefonen skal på sin i side være laget av aluminium og glass, og den skal bestå av en blanding av deler fra 2018, 2019 og 2020.

Er det egentlig snakk om samme telefon?

Sjefen for konsulentselskapet Display Supply Chain Consultants, Ross Young, underbygger også disse ryktene i en tweet der han skriver at Galaxy Fold Lite arver mye av Galaxy Folds design, og at Samsung ved å slippe en slik rimeligere telefon, kan bli kvitt mye av lagerbeholdningen sin før de slipper Galaxy Fold 2.

Han hevder samtidig at den vil hete Galaxy Fold Special Edition i stedet for Galaxy Fold Lite, men han bekrefter at den skal slippes i juli.

To clear out Galaxy Fold 1 inventory before the Galaxy Fold 2 is launched, Samsung will announce the Galaxy Fold Special Edition in July at a price around $1099. Quantities will be limited to ~55K worldwide. It should look just like the Galaxy Fold 1. Great price!May 13, 2020

I en oppfølgings-tweet skriver Young at den eneste forskjellen på Galaxy Fold og Galaxy Fold Special Edition er den lavere prisen. Det gjenstår å se hvilke detaljer som faktisk er riktige.