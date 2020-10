En billigare Samsung Galaxy Fold kan tillkännages i juli

En billigare version av Samsung Galaxy Fold är enligt rykten på väg till konsumenterna och den senaste läckan hävdar att Samsung kan komma att tillkännage den i juli, innan utgivningen av Samsung Galaxy Fold 2.

Dessa detaljer kommer från den kända läckan Max Weinbach, som även delade med sig av ryktet om en vikbar Samsung-enhet till ett pris på cirka 1100 dollar, kallad "Galaxy Fold e". I ett uppföljande inlägg nämnde han ett annat namn - Samsung Galaxy Fold Lite - och avslöjade även lite fler eventuella detaljer.

Den största nyheten är att den kan komma att drivas av ett Snapdragon 865-chipset, men kommer inte att ha stöd för 5G. Det är en stor förändring jämfört med den ursprungliga Galaxy Fold och tja, alla mobiler som använder ett 865-chipset, som har ett inbyggt 5G-modem. Weinbach var inte lika säker på informationen om vilket chipset Galaxy Fold Lite kommer att använda, men delade även med sig av andra specifikationer som bland annat 256 GB lagring, internationell tillgänglighet och en mindre extern skärm som är mer lik den yttre skärmen på Galaxy Z Flip.

I have some info on the Galaxy Fold Lite. -Galaxy Fold Lite 4G-256GB storage-Mirror Black, Mirror Purple-Display has no UTG-Will be equipped with a mix of 2018/19/20 parts-outside will probably have a smaller display (not like on Fold, but more like the Z Flip)May 12, 2020