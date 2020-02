Vi fik mulighed for at lege med den nye Galaxy Z Flip under Samsungs Unpacked event og den foldes ganske rigtig sammen som en gammeldags klaptelefon. Drop jeres ”Okay, Boomer” – vi kan faktisk god lide det. Konceptet føles overraskende friskt til sammenligning med nutidens mere traditionelle smartphones. Samsung siger, at det er ”en stor skærm, som passer til din lomme” og vi kan bekræfte dette. Designet gør den absolut lettere at holde omkring samt proppe i lommen i forhold til almindelige smartphones.

(Image credit: Future)

Dette er en fordel for de af os med små hænder og små jakkelommer. Der er desuden blevet plads til nogle smarte skærmfunktioner på siderne til multitasking, ligesom den i halvfoldet tilstand kan agere trefod under videoopkald.

Grundet sin mindre formfaktor er Z Flip ganske rigtig knap så kraftig som Galaxy S20 Ultra, men der skorter ikke på innovation – det er der masser af. Forvent blot ikke seneste 7nm chipsæt, Samsungs nyeste kameraer eller det største batteri.

(Image credit: Future)

Den åbenlyse forskel mellem denne og Samsungs første foldbare, Galaxy Fold, er, at der på indersiden er en foldbar skærm, der strækker sig fra top til bund. Vi har set samme design på den nye Moto Razr. Det såkaldte ”candybar”-design på Galaxy Z Flip, adskiller den i udfoldet tilstand betydeligt fra den tablet-agtige Galaxy Fold. Den har en Full HD+-skærm på 6,7 tommer og et 12.9:9 skærmforhold, som føles meget aflangt, når man står med den i hånden.

(Image credit: Future)

Man kan let komme til at forveksle den åbne Z Flip med en typisk Android-telefon, hvis man altså ikke bemærker den næsten usynlige fold i midten af skærmen; klapper du telefonen sammen, bliver den endnu mindre.

Der er et lille 1.1 tommer AMOLED ”Cover Display” på ydersiden, hvilket er stort nok til at vise indkomne opkald fra kontakter - hvis deres navne altså er korte nok – eller et rullende navn eller telefonnummer.

Notifikationer, batterilevetid og klokken kan også vises på denne lille skærm, og den egner sig til mere end blot statisk information. Du kan bladre imellem forskellige data og aktivere undermenuer, som så vil vises, når du åbner telefonen helt.

(Image credit: Future)

Vi kan godt lide, at telefonen når den går i sort oplyser sit Cover Display med et dobbelttryk, ligesom enhver anden Samsung skærm. Vi spekulerer dog på hvor nytte al denne sammenpressede information vil være i forhold til de større skærme på Galaxy Fold og Moto Razr, men tester det naturligvis af i den fulde anmeldelse.

Der er to ting, som vi føler, at Samsung gør rigtigt med deres nye foldbare: for det første benytter den et tyndt glascover på den indvendige skærm. Moto Razr, Samsung Galaxy Fold og Huawei Mate X er alle udstyret med skrøbelige plastikskærme, og det er derfor interessant at se, hvordan designet holder i praksis.

For det andet er Z Flip udstyret med et batteri på 3,300mAh, sammenlignet med Motorolas 2,510mAh, og vi er stærkt bekymrede mht. sidstnævnte. Samsung kan slippe afsted med dette takket være to batterier, som i den større Fold. Vi kommer nærmere ind på batteriet, men det er godt tegn for fremtiden inden for flip-telefoner.

Som andre foldbare telefoner har Samsungs seneste model en høj pris. Galaxy Z Flip koster uden abonnement 11.849 kroner. Du kan allerede nu gå ind og forudbestille telefonen hos 3.dk med forventet levering d. 21. februar.

(Image credit: Future)

Det var noget med tyndt glas

Skærmen på Galaxy Z Flip er lavet af Samsungs ‘Ultra Thin Glass’, som er en tand bedre end hvad vi har set i andre foldbare, herunder Motorola Razr og deres plastik-OLED. Samsungs glasbaserede tilgang føles glat at røre ved uden megen friktion. Du glemmer nemt, at du bruger en ny skærmteknologi.

(Image credit: Future)

Mere vigtigt er dog, at Ultra-Thin Glass føles ganske holdbart og selvom vi trykkede ganske hårdt på skærmen, lod den ikke til at tage skade. Naturligvis ved vi ikke hvordan den vil klare et fald på gulvet – det fik vi ikke lov til – men vi er ganske overbeviste om, at det er en holdbar telefon.

Et potentielt problem ved Ultra Thin Glass er , at der er en fold på skærmen i siden hvor hængslet er placeret. Denne fold er ikke så udtalt som på Galaxy Fold, men den er dog stadig synlig, og det på en helt ny telefon, som ikke er foldet sammen ret mange gange endnu. Uanset hvad lærer du nok at ignorere denne fold, som det er tilfældet på Samsung Galaxy Fold.

(Image credit: Future)

Tidlig dom

Galaxy Z Flip er ikke nødvendigvis et gennembrud for Samsungs foldbare telefonstrategi – den føles mere som et eksperiment, som skal afveje stemningen hos forbrugerne. Hvem ved – måske kan både Fold og Flip eksistere side om side.

Fordi den lanceres efter Moto Razr, formår Z Flip at rette op på flere af de fejl, som Motorola har begået, herunder inkluderingen af et større batteri og tyndt glas, ikke plastik, til at beskytte den 6,7 tommer store skærm. Det er dog måske stadig ikke nok, hvis folk skal betale så meget for en telefon, hvor de ellers kunne have valgt en Galaxy S20 Ultra, som har bedre kamera og specs. Du skal i stedet være på udkig efter noget helt nyt og specielt.

Om ikke andet kan man sige, at Samsung Galaxy Z Flip er et bevis på, at fremtiden for de foldbare telefoner ikke er afgjort endnu: det er en dristig idé – og en ganske fleksibel én af slagsen.