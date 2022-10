Netflix præsenterer ny norsk royalteen-film

Netflix har offentliggjort den norske ungdomsfilm Royalteen: Princess Margrethe. Filmen er baseret på Royalteen Prince Charming, den anden bog i den anmelderroste ungdomsnovelleserie Royalteen af Randi Fuglehaug og Anne Gunn Halvorsen.

Da sidste års skolebal endte med et stort drama for prinsesse Margrethe, må hun nu passe godt på hemmeligheden om, hvad der skete med hende for ikke at bringe skam over den norske kongefamilie. Da hun hører nyheder om, at den danske kongefamilie planlægger et besøg, ser Margrethe det som en mulighed for endelig at møde prins Alexander, som hun har chattet med i flere måneder. Som familiedramaet begynder at hobe sig op i den norske kongefamilie, må Margrethe finde sit fodfæste – ikke bare som en stærk og magtfuld prinsesse, men også som en ung kvinde i sin søgen efter kærlighed.

Den første film Royalteen, instrueret af Per Olav Sørensen (Quicksand – Størst af alt, Hjem til jul, Nobel) og Emilie Beck (When you left, Do you want me back?), blev offentliggjort tidligere i år. Med sin store erfaring med at arbejde med unge talenter skal instruktør Ingvild Søderlund (All Foreigners Have Their Curtains Closed, Battle – Freestyle) stå i spidsen for efterfølgeren Royalteen: Prinsesse Margrethe.

Royalteen: Prinsesse Margrethe får også global premiere på Netflix. Premieredatoen er endnu ikke offentliggjort.