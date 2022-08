Kæmpe fyringsrunde blandt Apples rekrutteringsfolk

Apple har i de seneste mange år haft så travlt med at ansætte nye folk og vokse, at selskabet har beskæftiget et stort antal rekrutterings-folk, hvis opgave har været at finde, hyre og onboarde nye medarbejdere til selskabet.

Apple fyrer nu omkring 100 af disse rekrutterings-folk, som har været ansat på faste freelance-kontrakter.

Det sker ifølge Bloomberg, fordi Apple vil drosle ned for nyansættelser i den kommende tid. Det rapporterer Computerworld.

Det er tale om et sjældent set træk for verdens mest værdifulde selskab, der ellers i mange år har haft travlt med at indlemme og optage nye medarbejdere i store stimer for at følge med udviklingen.

Ifølge Bloomberg understreger opsigelsen af de mange rekrutterings-folk, at der er en ‘slowdown’ på vej for Apple.

De opsagte rekrutterings-folk har da også fået at vide, at nedskæringerne finder sted på grund af ændringer i Apples behov for forretningen. Det skriver Computerworld.

Apple begyndte ifølge Computerworld for en måneds tid siden at drosle ned for nyansættelser.

Topchef Tim Cook har da også meddelt, at Apple i den kommende tid vil være mere overvejet og opmærksom, når det gælder omkostninger - men uden at det skal gå ud over selskabets investeringer i fremtiden.

“Vi tror på at investere under ‘downturn.’ Så vi vil fortsætte med at nye og investere i bestemte områder, men vi vil også være mere bevidste om det i erkendelse af realiteterne,” sagde Tim Cook ifølge Bloomberg.