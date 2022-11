Vores passwords er alt for dårlige

Det er en rigtig skidt idé at bruge ”1234556789” som password. Ikke desto mindre er dette, det mest populære password blandt danskerne. Det viser en analyse fra sikkerhedsfirmaet NordPass.

Listen giver et indblik i, hvor overraskende dårligt det står til.

Problemet med mange af de passwords, danskerne typisk bruger er, at de er alt, alt for lette at gætte for IT-kriminelle.

Af listen fra NordPass fremgår det ligefrem, at de fleste passwords kan gættes på under et sekund!

Herunder kan du se listen over danskerne foretrukne passwords i 2022: