Øget internetsikkerhed vil udløse økonomiske fordele

På ZTE 5G Summit i Stresa i Italien talte præsidenten for Internet Governance Forum Italia, Mattia Fantinati og fremhævede, at en sikring af sikkerheden online vil øge brugen af digital teknologi og skabe økonomiske fordele.

Han påpegede også, at der er meget mere at gøre på området.

Han nævnte, at “internettet” er nødt til at arbejde hårdt for alle med stort fokus på integritet og menneskerettigheder for at skabe et trygt miljø i takt med at antallet digitale brugere øger. Det vurderer han med baggrund i hans erfaring fra den italienske regering, argumenterede han.

“Hvis folk er trygge ved at bruge teknologien, bliver teknologierne taget i brug, og teknologien vokser. Hvis ikke, vil den blive forladt. Så hvis vi ønsker at sætte skub i økonomien, og hvis vi ønsker, at folk skal bruge teknologien, skal vi skabe et sikkert miljø for folk på en bæredygtig måde", sagde han. Det rapporterer mobil.nu

Senere i keynoten fremhævede CMO for GSMA, Lara Dewar, fordelene ved et mere sikkert internet på markeder, hvor der er en kløft i mobilanvendelsen. Kløften består i, at forbindelsesteknologien findes, men ikke bliver brugt af dele af befolkningen.

Ifølge mobil.nu vurderer GSMA, at der ved slutningen af 2021 var 3,2 milliarder mennesker i verden, der var dækket af mobilt bredbånd men ikke var online.

Dewar nævnte bekymringer for sikkerheden som et af de fire primære områder, der skal løses. De øvrige tre områder handler om økonomi, manglende sprog- og digitale kundskaber, samt adgang til relevant indhold og tjenester. “Vi skal have de rigtige mekanismer og rammer på plads for at skabe et sikkert online-miljø og give folk den viden og de færdigheder, de har brug for til at mindske risici og beskytte sig selv.”