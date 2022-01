Jabra lancerer in-ear buds til aktive brugere - Elite 4 Active

Læs vores anmeldelse af: Jabra Elite3

Det er kun et par måneder siden, at jabra lanceret tre øretelefoner i Elite-serien af 100% trådløse earbuds – Elite 7 Pro , Elite 7 Active og Elite 3.



Nu er lydproducenten klar med endnu et sæt øretelefoner i serien - Jabra Elite 4 Active. Med den nye lancering af Elite 4 Active, hvor prisen på 999 kr. ligger cirka midt imellem Elite 7 Active og Elite 3, giver Jabra sine aktive brugere et forholdsvis billigt sæt in-ear øretelefoner, der både kan bruges til træning og fritid. Hovedtelefonerne virker både til deres aktive livsstil, men leverer ifølge Jabra krystalklar opkaldskvalitet. Det samme sagde de om de fremragende Jabra Elite 7 Pro, så det forventer vi også her.

Jabra Elite 4 Active giver krystalklare opkald med fire mikrofoner, beskyttet af et stykke mesh, der giver ekstra beskyttelse mod vindstøj, så du kan høres højt og tydeligt ved opkald.

Farvemæssigt er der noget for enhver smag – de fås nemlig i de velkendte farver fra Elite Active-serien: navy, sort og lys mint.

Vandtæt med lang batterilevetid

Med en IP57-klassificeret kan Elite 4 Active tåle støv og holde til at blive nedsænket i en meters vand i op til 30 minutter. Dermed er de godt beskyttede imod støv, sved og regnvejr. Derfor er det seneste produkt i Jabra’s 100% trådløse serie velegnet til brugere, der gør ekstra meget ud af træningen. Det vingefrie, ergonomiske design skal sikre en behagelig pasform, der sidder godt fast selv under træning. Batterilevetid er på op til 7 timers spilletid (op til 28 med opladningsetuiet), og så kan Elite 4 Active også prale af hurtigopladning, hvor 10 minutters opladning giver dig en times spilletid. Standby-tiden er opgivet til 275 dage, så du behøver altså ikke bekymre dig om, at de taber strøm, imens de ligger i skuffen.

Smarte funktioner

I modsætning til nogle af de billigere headset får du her funktioner som Alexa Built-in eller Spotify Tap afspilning samt Google Fast Pair. Sidstnævnte giver Android-brugere mulighed for øjeblikkeligt at parre deres mobil med ørepropperne, så snart de åbner Elite 4 Active-etuiet. Spotify Tap-afspilning giver mulighed for at få hurtig adgang til musik. Begge funktioner gør det nemmere at få mest muligt ud af dine Jabra earbuds.

Én af de funktioner, som imponerede hos forgængeren Elite 7 Pro er den gode støjreducering, som opstår som en kombination af fysiske og digitale støjreducering. Den får du også her, hvor Elite 4 Active kan blokere for støjen i fitnesscentret med aktiv støjreduktion (ANC). Derudover kan brugeren sikre sig en endnu mere fordybende lydoplevelse under træningen ved hjælp af equalizeren, der kan tilpasses den enkeltes smag.

Elite 4 Active egenskaber og specifikationer

• Sikkert fit under aktivitet og med et vingefrit, ergonomisk design

• IP57-klassificeret beskyttelse mod vand- og sved

• Aktiv støjreduktion (ANC)

• 6 mm højttalere og equalizer der kan tilpasses til den enkelte

• HearThrough-teknologi for øget opmærksomhed

• Opkaldsteknologi med 4 mikrofoner

• Op til 7 timers spilletid (op til 28 timer med opladeretuiet)

• Brug hver earbud med mono-tilstand

• Alexa Built-in eller Spotify Tap-afspilning og Google Fast Pair

Pris og tilgængelighed

Elite 4 Active er allerede dukket op i butikkerne og vil være at finde hos udvalgte forhandlere til en pris på 999 kroner.