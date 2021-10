Anmeldelse: Jabra Elite 3

Jabra Elite 3 er billige, og producentens eneste bud på true wireless øretelefoner til under 1.000 kr. Det betyder, at du her ikke får den allerbedste lyd fra Jabra, og at der mangler nogle ekstra funktioner. Men de er pålidelige og dækker mange af brugernes behov.

Anmeldelsen kort

Herhjemme kender mange selvfølgelig Jabra, fordi virksomheden er dansk. Men Jabra er lige så kendt i resten af verden, og er en af de store, veletablerede spillere, når det gælder lyd, og de har mange spændende produkter på markedet.

Jabra Elite 3 skiller sig ud, fordi det er producentens første bud på et par ægte trådløse øretelefoner til under 1.000 kr. Det kan vi godt mærke, for det Elite 3 mangler nogle af de mere avancerede funktioner

Alligevel er Jabra Elite et par pålideligt øretelefoner, og som et godt par hyggebukser, leverer de varen og er komfortable, uden at være prangende. Derfor er det også et par øretelefoner, der er værd at overveje, hvis du vil have kvalitet uden at betale en formue.

Med Jabra Elite 3 ved du præcis, hvad du får: Anstændig lydkvalitet, en behagelig pasform og udmærket batterilevetid. Kan du se, hvor vi vil hen? Det hele er udmærket, men ikke enestående. Ekstra funktioner som støjreducering eller justerbar EQ må du undvære, men så er prisen til gengæld også kun 649 kroner, og når alt fungerer så fint, er der ikke meget at brokke sig over.

Ørepropperne er bløde og afrundede og behagelige at have på. De er udstyret med rigtige knapper, så du kan mærke, at de reagerer, når du trykker på dem. Det hjælper meget med at undgå uønskede tryk, hvor du kommer til at stoppe musikken eller springe til næste nummer ved et uheld.

Ladeetuiet har ingen trådløs opladning og føles lidt som billig plastik. Det giver ikke den samme følelse af lækker kvalitet, som du får ved de dyrere hovedtelefoner. Men det er selvfølgelig nødvendigt at spare nogle steder, hvis prisen skal være lav.

Opladeetuiet til Jabra Elite 3 (Image credit: Future)

Du får ikke aktiv støjreducering, men Jabra giver dig alligevel noget med på vejen. Du får nemlig Jabras HearThrough-teknologi, som er en funktion, der bruger de indbyggede mikrofoner til at opfange lydene omkring dig, så du har mulighed for at høre dine omgivelser. Det er lidt utydeligt, men det fungerer rimeligt, og funktionen er faktisk ret god at få med. Når du slår den fra ( i app'en eller ved ét tryk på venstre knap), kan du nemlig tydeligt høre forskel, fordi øretelefonerne faktisk fysisk dæmper lyden ret meget.

Det er ikke muligt at justere lyden med en egentlig equalizer, men igen er der nogle muligheder i Jabra Sound Plus-appen, som har nogle forudindstillinger til lyden. Du kan vælge ekstra bas, ekstra diskant, neutral, tale, smooth eller energize-indstillinger. Så de mest brugte indstillinger får du altså her, men hvis du hører til dem, der gerne selv vil kunne justere dig frem til den helt rigtige lyd, må du finde nogle andre øretelefoner. Det er positivt, at vi får mulighed for at tilslutte en stemmeassistent, og at Google Fast Pair også virker med Elite 3, hvilket vil glæde Android -brugere.

Generelt får du et par praktiske og brugervenlige ørepropper, der leverer udmærket lyd til pengene. Så har du et budget, der skal passes på, vil du helt sikkert blive glad for Jabra Elite 3. De gør alt, hvad du har brug for dem - og præcis intet mere end det. Faktisk er vi blevet ret glade for dem, selv om de mangler nogle af de smartere funktioner.

(Image credit: Peter Hoffmann)

Jabra Elite 3 pris og tilgængelighed

De kan købes nu og koster 649 kroner.

Jabra Elite 3 koster 649 kroner, og dermed er de forholdsvis billige sammenlignet med rester af udbuddet af trådløse øretelefoner fra Jabra. Men til den pris får du altså også nolge ganske fornuftige øretelefoner fra en kendt producent inden for god lyd.

Design

Behagelig pasform

Fysiske knapper

Opladningsetui uden trådløs opladning

Designet minder om Jabra Elite 75t og Elite 85, og dermed skiller Jabra Elite 3 sig ikke ret meget ud i forhold til udseende. En af de vigtigste design-funktioner er en behagelig pasform. Her leverer Elite 3, for de sidder virkelig sikkert og slutter tæt. Så dem kan vi godt holde ud af have i ørerne i længere tid. Samtidig føles hovedtelefonerne som god og solid kvalitet.

Opladningsetuiet føles til gengæld mere som et rent plastikprodukt, og her må du undvære trådløs opladning, som du ellers får kan få, når du køber lidt dyrere øretelefoner. Men etuiet passer godt i lommen, og på forsiden sidder der en lille LED-indikator, der giver et hurtigt overblik over ladestatus.

Jabra Elite 3 er udstyret med en fysisk knap på hver af øretelefonerne. Sammenlignet med berøringsfølsomme "knapper", er det lettere at styre fysiske knapper, så du undgår risikoen for fejl eller skal trykke flere gange, fordi knapperne ikke lystrer dine berøringer.

Ørepropperne bruger 6 mm drivere, som kigger nærmere på senere i denne anmeldelse, men de gør jobbet godt. Der er ingen aktiv støjreducering, men støjisolering i sig selv er faktisk virkelig god her. Så selvom ørepropperne ikke frasorterer baggrundsstøj, er Jabra Elite 3-øretelefonerne faktisk ret gode til at holde støj fra omgivelserne ude, så du kan nyde musikken.

Jabra Elite 3 i ladeetui (Image credit: Peter Hoffmann)

Jabra promoverer gerne sin HearThrough-teknologi, som er en lyd-stilstand, som gør det muligt at høre lyden fra dine omgivelser, så du f.eks. kan høre trafikken omkring dig. Det fungerer via de indbyggede mikrofoner, og det fungerer nogenlunde. Tale går ikke så knivskarpt igennem, men du vil ikke have problemer med at høre f.eks. ringklokker eller dyttende biler i trafikken. Til prisen er dette en ganske udmærket funktion at få med.

Hovedtelefonerne har en virkelig god funktion i form af mono-tilstand, så du kan lytte med det ene øre og være opmærksom på dine omgivelser med det andet. Elite 3 kommer også med en IPX5 -rating, hvilket betyder, at de heldigvis kan overleve lidt sved fra at træne eller at blive fanget i regnen på en løbetur.

Andre nyttige funktioner omfatter Google Fast Pair Service og one-touch Spotify-afspilning, som dog kun fungerer for Android-brugere. Stemmeassistentsupport kommer også med muligheder for Siri, Google Assistant og Amazon Alexa, og kan indstilles via Jabras Sound + app, der fungerer til både Android og iOS. App'en giver også brugerne nogle EQ-presets for lyd, som f.eks. Neutral, Bass Boost, Diskant Boost og Smooth. Du kan dog på ingen måde selv finjustere indstillingerne, og det er ret ærgerligt.

Til gengæld kan du med Find My Jabra-funktionen lokalisere det sted dine hovedtelefoner sidst var forbundet med mobilen, så du kan finde dem, hvis de bliver væk.

(Image credit: Peter Hoffmann)

Lydkvalitet

Ensartet og pålidelig til prisen

Mangler lidt power

Understøtter standarder som aptX og SBC

Jabra Elite 3 leverer rimeligt velafbalanceret lyd. Bassen kunne til tider være lidt stærkere, hvilket er tydeligt, når vi lytter til Foo Fighters All My Life eller Billie Eilishs Bad Guy, hvor lyden blev lidt forvrænget ved højere volumener. Men når det gælder detaljer og skarphed, er vi temmelig tilfredse.

Det er nok ikke de her ørepropper, der blæser dig omkuld eller får dig til at se din yndlingsmusik i et helt nyt lys, men det kan du heller ikke forvente i dette prisleje. Selv om lydbilledet kunne være bredere, så er både mellemtoner og diskant både sprøde og skarpe, så det faktisk kun er bassen, der kan bruge noget mere energi og power.

Det hjælper lidt, hvis du aktiverer Bass Boost via Jabra-app'en, men mange vil nok foretrække muligheden for selv at finjustere lyden, fremfor en række forudindstillinger, der næppe vil gøre alle tilfredse.

Læg mærke til, at Jabra Elite 3 understøtter aptX og SBC, men de understøtter ikke Apples AAC-format. iOS-enheder fungerer dog også med SBC-codecs, så du kan stadig forbinde ørepropperne med din iPhone.

(Image credit: Jabra)

Batterilevetid

Op til 7 timers batterilevetid

Op til 28 timer med opladningsetuiet

10 minutters hurtig opladning giver en times afspilning

Der er ingen trådløs opladning, men Jabra Elite 3s batteriydelse skuffer ikke. Jabra lover omkring syv timers spilletid, og det er ret præcist, hvad ørepropperne opnåede i vores test. Etuiet har strøm nok til tre ekstra opladninger, så du kan bruge dem i op til 28 timer, før der skal tankes strøm.

Bedst af alt er muligheden for at få en times spilletid efter 10 minutters hurtig opladning. Det er ideelt for brugere der er tilbøjelige til at glemme at oplade deres dimser.

Bluetooth 5.2-teknologien er ret stabil, hvilket i vores erfaring betyder, at der ikke sker signalafbrydelser. Vores forbindelse har været stabil hele vejen igennem, selv når vi forsøgte at bevæge os lidt væk fra mobilen. Som nævnt er Jabra Elite 3 super pålidelig.

(Image credit: Future)

Skal du købe Jabra Elite 3?

Køb dem hvis...

Du vil have pålidelige ørepropper til en god pris

Hvis dit budget er under 700 kroner, så er Jabra Elite 3 et pålideligt sæt øretelefoner til prisen. De sætter måske ikke din verden i brand, men de fungerer godt og dækker alle de grundlæggende funktioner.

Du ikke har behov for en masse indviklede funktioner

Brandet Jabra giver tit brugerne ekstra funktioner med i købet. Såsom en dvaletilstand eller multipoint-parring. Jabra Elite 3 dropper ekstrafunktionerne til fordel for en overkommelig pris og simpel brugervenlighed.

Køb dem ikke hvis...

Du gerne vil have ekstrafunktioner

Jabra Elite 3 kommer uden støjreducering, muligheden for at tilknytte flere enheder på samme tid og uden justerbar EQ. Hvis den slags funktioner er vigtige for dig, skal du se dig om efter noget andet.