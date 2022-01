Anmeldelse: Jabra Elite 7 Pro

Anmeldelsen kort

Jabra fortsætter sin utrættelige jagt på det perfekte par true wireless høretelefoner med Elite 7 Pro, som har følgeskab af den sporty version: Elite 7 Active. De udkom samtidig med en nedtonet og billigere udgave: Jabra Elite 3.

7-serien overtager efter Elite 85t, men med en lidt mere overkommelig pris.

Elite 7 Pro koster 1.599 kr. og ligger dermed i mellemklassen for ægte trådløse øretelefoner, men mange af 7-seriens funktioner konkurrerer med eller overgår konkurrenterne til en højere pris.

Disse øretelefoner er designet med komfort og bekvemmelighed i tankerne. Det kompakte opladningsetui er tidsbesparende, og de lette ørepropper føles næsten som om, de forsvinder, når de bæres. Alligevel føles kvaliteten relativt solid.

En imponerende IP57-klassificering gør disse ørepropper har bedre vandtæthed end Sonys WF-1000XM4 eller andre premium-konkurrenter.

Brugerne finder mange forskellige indstillinger og mulighed for tilpasning i MySound+-appen fra Jabra, hvor brugerne blandt andet kan justere indstillingerne for støjreduktion og omgivende lyd.

Når vi tænder øretelefonerne umiddelbart efter at have taget dem ud af æsken, har Elite 7 Pro en lidt ubalanceret lyd, hvor bas og mellemtoner er dominerende, men det kan du justere med equalizeren i app'en. Efter justering mangler lydbilledet noget rummelighed og lyder en smule komprimeret.

Selv om støjreduceringen er udmærket, kan den ikke måle sig med konkurrenterne i højere prisklasser. Elite Pro 7 sidder dog så godt i øret, så du også får en fysisk støjdæmpning. Kombinationen af den fysiske og digitale støjreducering betyder, at du kan lytte til uforstyrret til musik i de fleste omgivelser. Opkaldskvaliteten er fremragende takket være arbejdet fra de fire mikrofoner. Jabra kalder selv teknologien for MultiSensor Voice, hvor mikrofonerne fungerer i samarbejde med en sensor, der opfanger vibrationer/lydbølger fra knoglerne (bone conducting sensor). Det betyder, at din stemme går meget klart igennem, selv om du ringer op fra støjende omgivelser.

Batterilevetiden er virkelig god på trods af den lille størrelse, med 30 timers samlet afspilning (otte timer i ørepropperne og 22 timer i etuiet) med ANC aktiveret. Elite 7-serien bruger den nyeste Bluetooth 5.2-standard, selv om der ikke er understøttelse af hi-res codecs. Det er planlagt at tilføje Bluetooth Multipoint-understøttelse i januar 2022, og det vil gøre det muligt at forbinde Elite 7 Pro med f.eks. en bærbar og mobilen på samme tid.

Læs vores anmeldelse af Jabra Elite 3, hvis du mangler billige og gode ørepropper

True Wireless øretelefoner: Jabra Elite 7 Pro (Image credit: TechRadar)

Jabra Elite 7 Pro pris og tilgængelighed

Jabra Elite 7 Pro blev lanceret sammen med Jabra Elite 7 Active i oktober 2021 med en vejldende udsalgspris på 1.599 kr. De fås i farverne Titanium Black, Black eller Gold Beige farver. Elite Active er lidt billigere og koster 1.399 kr.

Design og betjening

IP57 støv-/vandbestandighed

Let, komfortabel og sikker

Fremragende styrings- og tilpasningsmuligheder

Selve ørepropperne er nogle af de mest kompakte, vi har testet, og de lette og enkle propper sidder behageligt og sikkert i vores ører. Ifølge Jabra er den indre form af ørepropperne designet "ved hjælp af data fra 62.000 ørescanninger". De leveres med tre par ørepropper i forskellige størrelser for at hjælpe endnu mere med pasformen.

Alle tre farvemuligheder er relativt underspillede og stilfulde. Etuiet og propperne er holdt i et meget enkelt design med rene linjer. Den eneste markering er Jabra-logoet på etuiet og på ørepropperne, hvor logoet og en lille farveforskel er den eneste markering af knapperne.

Selve opladningsetuiet har et tilsvarende elegant æstetisk udtryk, og det er sammenligneligt i størrelse med Sonys WF-1000XM4-etui, men med lidt mere vægt. Den lille form og den flade top og bund betyder, at etuiet står solidt og er nemt at holde om. Selv om ørepropperne er ret små, så er det nemme at få ind og ud af etuiet. I nogle etuier sidder ørepropperne så langt nede, at det faktisk er svært at få dem op - især, hvis de også har et rundt design. Men her er det nemme at få fingre i. Når du skal lægge dem ned i etuiet, bliver de magnetisk trukket på plads, så her har Jabra gjort det nemt for brugerne. Til gengæld er den glatte æske ind imellem lidt svær at få op i første forsøg.

Med sine vandtætte egenskaber har Elite 7 Pro en fordel i forhold til nogle af sine dyrere rivaler. Ørepropperne er klassificeret til IP57, hvilket betyder, at de er ret godt beskyttet mod støvindtrængning og er klassificeret til at blive nedsænket i en dybde på 1 meter i en halv time.

I praksis betyder det, at du ikke behøver at bekymre dig om, at ørepropperne bliver beskadiget af sved, kraftig regn eller at blive tabt i en vandpyt. Til sammenligning kan Sonys WF-1000XM4 kun prale af en IPX4-klassificering - ingen støvbeskyttelse og kun stænktæt - så IP57-klassificeringen er helt klart et salgsargument for Jabra.

Du kan justere på indstillingerne og lave dine egne EQ-settings i Jabra Sound+-app'en. (Image credit: TechRadar)

Jabras Sound+-app er utrolig intuitiv og giver en stor grad af kontrol og tilpasning af Elite 7 Pro. App'en kan køre en test for at sikre, at de sidder korrekt i øret for at få den bedste lyd. Ellers vil app'en forslå dig at prøve en anden af de tre forskellige størrelser af propper. App'en kan også tilpasse niveauet af støjdæmpning, så det er behageligt for dig.

Du kan også bruge app'en til at skifte indstilling for, hvad knapperne skal gøre, og du kan lave forskellige indstillinger for højre og venstre øreprop, så du kan vælge præcis, hvad et enkelt, dobbelt eller tredobbelt tryk vil opnå, når du afspiller medier, modtager et indgående opkald eller er i gang med et opkald.

Det er også muligt at lave en indstilling, som sørger for automatisk at stoppe afspilning af medier, når hear through-tilstanden er aktiveret. Dette er en funktion som giver rigtig god mening, så her har Jabra lavet en virkelig god funktion. I langt de fleste situationer, hvor du ønsker at kunne høre dine omgivelser, vil du alligevel skulle slukke for musikken for f.eks. at kunne høre opkald på højttaleren i lufthavnen osv. .

Selve knapperne er ikke berøringsfølsomme. I stedet kan du mærke et lille, blødt klik, når du trykker på dem, og det er fantastisk. Touch betjening af knapper, du ikke kan se, resulterer ofte i, at du kommer til at aktivere knappen ved et uheld, hvis du lige justerer ørepropperne. Heldigvis behøver du ikke at rykke så hårdt, at du maser ørepropperne ind i øregangen.

Hvis du ikke er til fysiske knapper, så er Amazon Alexa og Google Assistant indbygget, og kan tilpasses som de andre andre indstillinger på Jabra Elite 7 Pro.

Lyd og støjreducering (ANC)

Bass og diskant fylder meget

EQ justering hjælper

ANC er god uden at være fantastisk

Lyden har fokus på bas og diskant, som fylder meget i lydbilledet. Det går ud over mellemtonerne, hvor nogle af detaljerne forsvinder.

Via app'en kan du lave en test og lave det, som Jabra kalder en MySound-høreprofil. Efter høretesten laver Jabra en lydprofil, der er specifikt tilpasset og optimeret til dig. Det er en rigtig god funktion, og vi kan også mærke, at lyden passer os bedre efter testen. Du skal nok stadig ind og justere på equalizeren i app'en for at få lyden tilpasset, så den er endnu bedre. For at være fair, vil denne funktions anvendelighed variere fra lytter til lytter i kraft af at lydoplevelsen er personlig.

Der er en fembånds equalizer i appen, så du kan justere signaturen endnu mere efter din smag. Det giver dig mulighed for at skrue lidt ned for bas og diskant, så mellemtonerne træder tydeligere frem. I vores test, synes vi stadig, at bas og diskant var for dominerende, så lydbilledet ikke får den ønskede balance.

Som det er almindeligt med mange in-ear- øretelefoner, lyder musikken mere komprimeret end ved over-ear hovedtelefoner. Denne kvalitet er ikke altid en ulempe, da den kan fungere godt med visse musikgenrer som elektronisk musik og hiphop - hvis du er fan af en lidt kantede og markeret lyd, så vil Elite 7 Pro lige være noget for dig.

Lydkvaliteten er generelt god - der er ingen tegn på forvrængning selv ved høje lydstyrker, og der er ingen tvivl om, at lyden vil gøre det rigtig godt, hvis du er til musik, hvor bassen fylder meget. Men er du til mere neutral lyd, skal måske kigge et andet sted hen.

(Image credit: TechRadar)

Støjreduceringen er god og fungerer fint, men er ikke verdens bedste. Mens den håndterer statiske lyde ret godt, bliver mere tilfældige lyde ikke filtreret alt for meget, og slutresultatet er en betydelig mindskelse af uønskede forstyrrelser, men ikke eliminering.

Når det er sagt, selv når ANC ikke er aktiveret, er den passive isolation på disse knopper bedre end meget af konkurrenterne takket være øreproppenes solide og dybe pasform.

Der er en glidende skala i app'en, der giver dig mulighed for at justere ANC-niveauet, så du kan justere, hvor støjreduceringen er optimal for dig. Som forventet er der også en funktion, hvor du kan åbne for lyden fra dine omgivelser (HearThrough), og det fungerer som det skal.

Kvaliteten af både lyden og ANC skal ses i sammenhæng med den lavere pris på disse ørepropper. De kommer ikke til at slå sværvægtere som flagskibsmodellerne fra Sony eller Bose på nogen af de to funktioner, men begge funktioner fungerer solidt til prisen.

Når det kommer til opkaldskvalitet, er Elite 7 Pro virkelig god. ørepropperne gør brug af en kombination af knogleledning (bone conductor) og fire eksterne mikrofoner opfanges din stemme under et opkald ret godt. Når du befinder dig i blæsende omgivelser, bliver den ekstra støj fra omgivelserne annulleret fra din stemme (igen ved hjælp af de knogleledende sensorer).

Som med alle ægte trådløse øretelefoner betyder afstanden fra din mund til mikrofonerne, at de aldrig vil være lige så gode som over-ear-hovedtelefoner - eller selvfølgelig at tale direkte ind i telefonen - men i deres præsentation af øretelefonerne lover Jabra uhørt god kvalitet, og vi må sige, at de holder dette løfte. Opkaldskvaliteten er noget af det bedste, vi har hørt.

Batteri og forbindelser

8 timer + 22 i etui (med ANC)

Qi trådløs opladning

Bluetooth 5.2

Batterilevetiden for Jabras små øretelefoner er ret imponerende med otte timers afspilning med ANC aktiveret og med yderligere 22 timer ved opladning i etuiet, hvilket giver en samlet batterilevetid på 30 timer. Til sammenligning har Sonys WF-1000XM4 otte timers batteri i øretelefonerne med ANC aktiveret og yderligere 16 med opladning i etuiet.

Desuden har etuiet hurtig opladning, og efter fem minutters tid i etuiet har du en hel times spilletid. Du kan oplade selve etuiet via USB-C-port eller trådløst via en Qi-kompatibel opladningsmåtte - en funktion, der typisk er forbeholdt de dyrere produkter.

Hvad angår Bluetooth-standarder, så understøtter Elite 7 Pro den nyeste 5.2-version, hvilket betyder større forbindelsesstabilitet, samtidig lydstreaming til venstre og højre øre og bedre strømoptimering (dette bidrager til den anstændige batterilevetid).

Mens de ikke har nogen højopløselige codecs som atpX eller LDAC, vil understøttelsen af SBC og AAC være rigeligt for de fleste lyttere, der bruger streamingplatforme som Spotify; lyden er allerede komprimeret til bitrater, som disse to codecs understøtter.

Selv om de i øjeblikket ikke har Bluetooth Multipoint-tilslutning, som vil muliggøre samtidig tilslutning og problemfri skift mellem to enheder, lover Jabra, at denne funktion bliver tilgængelig i løbet af januar 2022.

Skal du købe Jabra Elite 7 Pro?

(Image credit: TechRadar)

Køb dem hvis...

Du vil have meget for pengene I forhold til prisen tilbyder Elite 7 Pro en fantastisk all-around ægte trådløs oplevelse med funktioner som trådløs opladning og vejrbestandighed, som du typisk skal betale meget mere for.

Batterilevertiden er vigtig Med i alt 30 timers strøm i øretelefonerne og opladningsetuiet er der større sandsynlighed for, at de kan klarer længere perioder mellem opladninger end mange af konkurrenterne. Og du får endnu længere spilletid med ANC slået fra.

Komfort, lille formfaktor og lav vægt er vigtige Elite 7 Pro-øretelefonerne er nogle af de mindste, vi har set, og med deres lette vægt og skulpturelle design har de generelt en god pasform. Det er selvfølgelig ikke alle ører der ens, og oplevelsen kan variere fra person til person.

Køb dem ikke hvis...

Neutral og meget detaljeret lyd er vigitigt for dig Selv om det er et ret subjektivt emne, er frekvensprofilen i disse knopper ikke flad, og de skæve lidt uklare mellemtoner kan kun afhjælpes i delvist med app'ens EQ. Sonys WF-1000XM4 tilbyder her generelt mere klarhed og og separation.