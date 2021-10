Google Chrome genopliver en funktion der emmer af nostalgi

Google har frigivet en opdatering til Chrome til Android -enheder, der introducerer RSS -funktionalitet.

I den nyeste version til Android kan Chrome-brugere følge en strøm af opdateringer fra yndlingssiderne via et nyt menupunkt, som du finder via de tre prikker i øverste højre hjørne. Artikler, der offentliggøres på de websider, der understøtter dette, vises derefter i et feed, der vises hver gang du åbner en ny browser-fane.

Ifølge et Twitter-indlæg fra Adrienne Porter Felt, teknisk direktør for Google Chrome, burde denne funktion allerede være tilgængelig for nogle brugere, der kører Chrome 94. Andre kan aktivere den manuelt via brugerdefinerede Chrome-indstillinger, der kan tilgås ved at skrive chrome://flag i adresselinjen og derefter søger efter "webfeed".

Desværre er denne funktion endnu ikke tilgængelig for hverken iOS- eller pc-brugere. Dette vil dog ændre sig ifølge Porter Felt, da der allerede arbejdes på opdateringer også til disse platforme.

RSS i Google Chrome

Gennem oprettelsen af helt nye måder at dele og finde indhold på internettet betød fremkomsten af sociale medier som Facebook og Twitter afslutningen på RSS-storhedstider.

Over tid har algoritmebaserede anbefalinger imidlertid vist sig at være problematiske, og der er masser af mennesker, der efterlyser forskellige måder at få mere kontrol over, hvilket indhold de får at se.

På nuværende tidspunkt bruges mange af de forskellige former for gratis RSS-læsere, hvor mange varianter udvikles med et minimalt eller ikke-eksisterende budget, noget der ofte fører til en mindre behagelig oplevelse. Nu ser Google imidlertid ud til at ville sone for, at de engang lagde deres egen RSS-læser, Google Reader, ved at genoplive konceptet direkte i Google Chrome.

Paul Bakaus fra Google skriver i forbindelse med lanceringen af funktionen: "Vi hører dig tydeligt. Evnen til at finde og distribuere information online har mangler og RSS har ikke været særlig forbrugervenlig."

Selvom RSS sandsynligvis ikke finder tilbage til sin tidligere herlighed og status, kan Googles beslutning om at genoplive teknologien starte nye tendenser.

Tilbagetrækningen mod sociale medier og økonomien omkring klik-græssende overskrifter og falske nyheder kan betyde, at RSS (eller andre lignende teknologier) får mulighed for at spille en større rolle i, hvordan mennesker interagerer med internettet i fremtiden.