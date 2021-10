Google Chrome-oppdatering gjenoppliver klassisk funksjon – timingen er perfekt

Google har sendt ut en oppdatering for Android-versjonen av nettleseren Chrome, som introduserer innebygget RSS-funksjonalitet.



I den seneste Android-versjonen kan Chrome-brukere lage seg sin egen feed med oppdateringer fra sine favorittnettsteder, ved hjelp av en ny følg-knapp, som er å finne i trepunktsmenyen øverst i høyre hjørnet av skjermen. Artikler som publiseres på disse nettstedene kommer så til å dukke opp i en fiks feed hver gang brukeren åpner et nytt nettleser-vindu.



Ifølge tvitringer signert Adrienne Porter Felt, sjef for ingeniørvirksomhet hos Googles Chrome-avdeling, skal funksjonen allerede være i bruk hos en viss mengde brukere som kjører seneste versjon av nettleseren (Chrome 94.) Andre kan aktivere funksjonaliteten manuelt ved hjelp av flagg-systemet til Chrome (chrome://flags), under «web feed».

Dessverre er ikke funksjonen tilgjengelig for iOS- og stasjonær-brukere per nå, men Porter Felt sier at en oppdatering for disse plattformene er under utvikling.

RSS i Google Chrome

Ved å lage en ny måte å dele og oppdage nytt nettinnhold på klarte sosiale medier som Facebook og Twitter i praksis nærmest å ta knekken på RSS' glansdager, den åpne standarden mange aggregeringsverktøy er baserte på.



Nå som alle problemene involvert med den såkalte algoritmebaserte tilnærmingen til innholdsdistribusjon ligger på det rene (villedende informasjon, ekkokamre, og så videre), er det mange som leter etter nye måter å kontrollere strømmen av innhold de blir servert.



Akkurat nå er det fortsatt mange som sitter med gratis RSS-lesere, der mange av disse er utviklet av personer eller selskaper med et lite eller ikke-eksisterende budsjett, og dermed heller ikke er spesielt forseggjorte eller avanserte. Nå, som et plaster på såret for å ha avsluttet utviklingen av sin egen RSS-tjeneste, Google Reader, ser det ut til at Google nå er på vei tilbake til RSS med Chrome.



«Meldingen er ettertrykkelig mottatt», skrev Paul Bakaus, sjef for nettskaper-relasjoner, da funksjonen ble annonsert. «Oppdagelse og distribusjon er mangelvare på det åpne nettet, og RSS har ikke vært 'mainstream-konsument-vennlig.»



Selv om det er usannsynlig at RSS kommer til å nå samme nivå av popularitet som tidligere, kan likevel Googles omfavnelse av den aldrende teknologien være starten på en ny trend. Den negative omtalen som har omkranset sosiale medier i det siste, samt de økonomiske realitetene bak clickbait og villedende informasjon, kan bety at RSS (eller en annen lignende teknologi) kommer til å spille en langt større rolle i måten folk bruker internett på i årene fremover.