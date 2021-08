Fitbit Charge 5: nyheder, rygter, og hvad vi ønsker at se

Fitbit Charge 5 er endnu ikke ude, men vi kan lave nogle forudsigelser om, hvornår det udkommer - og hvilke funktioner det kan have.

Fitbit Charge serien er en blanding mellem Inspire - og Versa - serierne med hensyn til både størrelse og funktioner, med en slank profil og pænt rektangulært display kombineret med en imponerende stak funktioner for sådan en lille enhed.

Fitbit Charge 4 et af de første Fitbits, der tilbød indbygget GPS, hvilket var en stor velsignelse, da det blev lanceret sidste år, og det gjorde Fitbit Charge 4 til et godt alternativ til andre fitness trackere. Det er også overraskende overkommeligt, og har derfor været øverst på vores liste af de bedste fitness trackere i flere måneder.

Det er en hård opgave for Fitbit Charge 5 at efterfølge, men med de rigtige opgraderinger kan det imødekomme udfordringen. Vi holder denne vejledning opdateret, så snart vi får mere at vide om den næste generations Fitbit, så følg med her.

Direkte til sagen

Hvad er det? En letvægtigt GPS fitness tracker

En letvægtigt GPS fitness tracker Hvornår udkommer det? Muligvis omkring oktober 2021 eller april 2022

Muligvis omkring oktober 2021 eller april 2022 Hvad vil det koste? Sandsynligvis omkring 1100 kr.

Fitbit Charge 5 mulig udgivelsesdato og pris

Tidligere har Fitbit fulgt en to-årig udgivelsescyklus med sin Charge serie. Fitbit Charge 4 blev frigivet i april 2020, så hvis virksomheden skulle følge samme mønster, ville vi forvente vores første glimt af Charge 5 i april 2022. Et nyligt indgivet FCC dokument tyder dog på, at det næste Fitbit kan ankomme så tidligt som oktober 2021. Fortegnelsen indeholder detaljer om en ny 'trådløs aktivitetsmåler', med billeder og en brugermanual, der holdes fortrolig indtil den 18. oktober.

Faktisk kan Charge 5 måske officielt blive afsløret endnu tidligere, da billeder der angiveligt viser den nye enhed, dukkede op i midten af august.

Vi formoder, at Charge 5 sandsynligvis vil koste omkring 1100 kr. ved lanceringen - det samme som Charge 4. Fitbit har etableret en præcedens for at holde sig til den samme udgivelsespris med successive modeller i den samme serie.

Der er dog en chance for, at Fitbit måske vil skelne mellem Charge 5 og den nyligt udgivet Fitbit Luxe, der blev lanceret til samme pris. Det er svært at sige, hvilket der kunne blive det dyreste ur af de to.

Fitbit Charge 5 rygter og nyheder

Der var ikke meget snak om Fitbit Charge 5 indtil juli 2021, da 9to5Google offentliggjorde et billede, der påstås at være et nyt Fitbit navngivet 'Morgan'. Der er ingen garanti for, at billedet er ægte (der er ingen Fitbit branding, og 9to5Google holder sine kilder tæt), men hvis det er ægte, tyder dets minimalistiske design på, at det kunne være vores første glimt af det nye Charge ur.

Here's the Fitbit 'Morgan,' a possible Charge 5 with color display and new design https://t.co/YJhqs4GRku by @technacity pic.twitter.com/5I34sLsnGEJuly 26, 2021 See more

TechRadar kontaktede Fitbit for at få en kommentar, men virksomheden har en historie med ikke at kommentere på rygter, selv da designet af Fitbit Luxe blev leaked et par dage før den planlagte udgivelse.

'Morgan' billedet viser en enhed med en farveskærm (noget der er iøjnefaldende fraværende i Charge 4), men der er ikke meget at spå om dens funktioner indtil videre. Vi har dog et par veluddannede gæt, startende med indbygget GPS. Dette var Charge 4's standout -funktion, så vi ville blive meget overraskede (og skuffede), hvis den forsvandt nu.

Fitbit Charge 5 pic.twitter.com/hFyu3GUhiLAugust 14, 2021 See more

Vi har siden set et mere professionelt udseende leaked gengivelse af Fitbit Charge 5: det er fra en pålidelig kilde, som vi har indsat ovenfor. Det viser tre potentielle farvestropper til det bærbare ur, og antyder også en fuld farve skærm.

Kan datoen 23. oktober på displayet være et hint om, hvornår vi muligvis kan forvente at Charge 5 bliver annonceret? Fordi datoen falder på en lørdag i år, tænker vi sandsynligvis nej, men man ved aldrig.

Her er hvad vi ellers gerne vil se i den nye enhed ...

Glatte linjer

Fitbits designs har udviklet sig siden lanceringen af Fitbit Charge 4, og vi forventer, at Charge 5 følger det samme 'Biologic Industrial Design Language' som Sense, Versa 3, Inspire 2 og Luxe. Det betyder glatte, afrundede kanter, blødere silikone og subtile nuancer af sort, sand og koral.

Der var en specialudgave af Fitbit Charge 4, der fulgte med et vævet stofbånd udover standard silikoneversionen, men virksomheden ser ud til at bevæge sig væk fra denne retning og fokusere på metal og læder i stedet for sine premiumremme. Ingen af disse er et godt valg til træning, så Charge 4 kan lige så godt holde sig til silikone.

Vi forventer ikke, at Fitbit Charge 4 har et smykkeinspireret armbånd, men det har sandsynligvis de samme glatte kurver og bløde farvepalet som det nyligt lancerede Fitbit Luxe (Image credit: WinFuture / Fitbit)

En ting vi ikke forventer (selvom vi kan tage fejl) er et smykkeinspireret armbånd som det i specialudgaven af Fitbit Luxe. Det særlige guldfarvede rustfrit stålbånd er et af Luxe's fremtrædende træk, og vi forventer ikke, at Fitbit ønsker at fortynde sin appel ved at introducere dette til hele deres udvalg af fitness trackere.

Et farvedisplay med højere opløsning

Fitbit Luxe beviste, at det er muligt at lave en super kompakt, super farverig AMOLED skærm, og vi ville elske at se dette på Fitbit Charge 5.

Selvom det var et fornuftigt valg, der hjalp med at forlænge batterilevetiden, ser Fitbit Charge 4s sort/hvid skærm dateret ud - især når billigere fitness trackere som Huawei Band 3 Pro og Xiaomi Mi Smart Band 5 tilbyder fuld farve.

En skærm med højere opløsning ville også være en fordel. Vi forventer ikke, at en skærm i denne størrelse vil være nyttig til kortlægning, men flere pixels pr. Tommer ville betyde, at vi kunne se mere tekst på skærmen til smartphone meddelelser og statistik. Når en enhed er så lille, er det virkelig vigtigt.

Huawei Band 3 Pro har en lys skærm i fuld farve; vi vil gerne se en lignende skærm på Fitbit Charge 5 (Image credit: Huawei)

EDA stressovervågning

Den fremtrædende egenskab ved Fitbit Sense er dets evne til at måle stressniveauer ved at overvåge elektrodermal aktivitet (EDA). De fleste fitness trackere, der hævder at måle stress, gør det ved at overvåge pulsvariablen (og Charge 4 kan gøre dette), men EDA -scanning er et nyt værktøj, der ville få Fitbit Charge 5 til at skille sig ud fra sine konkurrenter.

Stresshåndtering er en vigtig del af generelt velbefindende, og Fitbit -appen giver dig allerede mulighed for at føre en stemningsdagbog, så dette ville være en god tilføjelse.

Fitbit Sense bruger en EDA sensor til at måle stressniveauer. Implementeringen af den samme teknologi i Fitbit Charge 5 ville virkelig få det til at skille sig ud fra sine konkurrenter. (Image credit: Fitbit)

Guidede vejrtrækningssessioner

Fitbit Charge 4 kan måle din vejrtrækningshastighed, og du kan tjekke det senere i Fitbit - appen på din telefon, men hvorfor stoppe der?

En af de funktioner, som vi sætter mest pris på i moderne fitness trackere som Fitbit Versa 3 og Garmin Lily, er tilføjelsen af guidede vejrtrækningssessioner, der tilskynder dig til at tage et minut eller to i stressede situationer for at sidde stille og berolige din vejrtrækning og bringe dit hjerte sats ned. Og det ville fungere godt sammen med EDA stressovervågning som beskrevet ovenfor.

Fitbit Luxe og Inspire 2 har begge vejrtrækningssessioner inkluderet som standard, så vi ville blive overrasket, hvis denne funktion ikke også kommer i Charge 5.

En ECG sensor

Indtil videre er Fitbit Sense den eneste enhed, der faktisk har en ECG sensor, og det ville være en god funktion at tilføje til Fitbit Charge 5's liste. Det er et meget praktisk værktøj, der kan hjælpe dig med at give dig en tidlig advarsel om atrieflimren, hvilket kan være et udgangspunkt for en samtale med din læge.

Apple Watch var et af de første wearables med en ECG -app, og det ville være en fantastisk tilføjelse til Fitbit Charge 5 (Image credit: Apple)

Hvis du er Fitbit Premium -abonnent (og det er du sandsynligvis, eftersom alle nye Fitbit enheder leveres med en gratis prøveperiode), kan disse data inkluderes i en sundhedsrapport, der kan downloades, og som du kan dele med en læge, en ven eller et familiemedlem.