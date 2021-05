Apple i nye problemer: Risikerer bøde på 12 milliarder kr.

Apple risikerer en bøde fra de britiske myndigheder på 1,5 milliarder pund. Det svarer til godt 12,8 milliarder danske kroner.

Den amerikanske it-gigant bliver anklaget i Storbritannien for at have taget overpris fra knap 20 millioner britiske iPhone-brugere gennem App Store.

Det er den kontroversielle betalingsmetode gennem App Store, hvor selskabet opkræver 30 procent af købene, som endnu engang er centrum for hårde beskyldninger mod Apple.

Gebyret i App Store på 30 procent bliver i anklagen beskyldt for at være "overdrevent" og "ulovligt." Kravet lyder derfor, at Apple skal kompensere sine kunder i Storbritannien for angiveligt at have krævet overpris gennem app-butikken.

Det skriver det amerikanske finansmedie Bloomberg.

Anklagen kommer nemlig samtidig med, at Apple i disse uger kæmper i en storstilet retssag om netop anklager om overbetaling igennem App Store. Her er anklageren Epic Games, der står bag online-spillet Fortnite.

Derudover har EU's konkurrencekommissær Margrethe Vestager også anklaget selskabet for at misbruge sin position på markedet for mobilapps gennem App Store.

“Denne sag handler om den centrale rolle, som App Stores spiller i den

globale økonomi - især hvis der kun findes en enkelt app store i et

økosystem,” sagde den danske kommissær da hun fremlagde sagen.