Ja, nu matcher Arc Raiders dig med spillere som er lige så agressive eller samarbejdsvillige som dig

I et interview med GamesBeat afslørede Patrick Söderlund, CEO for Embark Studios, at »aggressionsbaseret matchmaking« for nylig er blevet tilføjet til Arc Raiders

Systemet er baseret på, hvor tilbøjelig du er til PvP- eller PvE-interaktioner, for at placere dig sammen med ligesindede spillere.

Det betyder, at hvis du er en mere aggressiv spiller, der ofte angriber andre, vil du blive placeret i mere PvP-fokuserede lobbyer.

Matchmaking i Arc Raiders har været noget af et mysterium siden lanceringen, og mange har spekuleret på, om en spillers tilbøjelighed til PvP faktisk påvirker, hvem de bliver matchet med. Dette er nu blevet bekræftet, ifølge Patrick Söderlund, CEO for Embark Studios, under en gameplay-præsentation og interview med GamesBeat.

Dean Takahashi fra GamesBeat nævnte matchmaking-systemerne i Arc Raiders og henviser til aggressionsbaseret matchmaking. Söderlund bekræfter, at »det er præcis, hvad det er.«

Han fortsætter med at sige, at din præference for enten PvE eller PvP tages i betragtning, når spillet beslutter, hvilke typer spillere du vil blive placeret sammen med i et raid.

»Vi matcher nu også ud fra, hvor meget du er til PvP eller PvE.« Senere i diskussionen bliver det dog klart, at dette ikke er en eksakt videnskab, da der er mange faktorer, der spiller ind, når spillere matches i lobbyer. Ikke desto mindre er dette den første bekræftelse, vi har på, at dine handlinger i Arc Raiders-raids påvirker dine fremtidige placeringer. Hvis du er en person, der kaster dig ud i hver eneste kamp, du støder på, vil du også møde andre, der er mere tilbøjelige til at gøre det samme.

Dette specifikke emne dukker op cirka ti minutter inde i videoen, men senere stilles der et andet spørgsmål om, hvordan grupper matches ved hjælp af systemet. Tilsyneladende er dette lidt mere kompliceret, især i et hypotetisk scenarie, hvor en gruppe indeholder både PvP-fokuserede spillere og rene pacifister.

»Jeg har faktisk tænkt på det samme, jeg ved det ikke rigtig,« svarer Söderlund.

Selvom matchmaking i Arc Raiders ikke er så simpelt som et rent PvP- eller PvE-fokus, er det opmuntrende at høre, at hvis du bruger det meste af din tid på at samarbejde med andre, gennemføre missioner og passe dig selv, er det mindre sandsynligt, at du møder spillere, der skyder på alt, der bevæger sig.

Arc Raiders er nu tilgængeligt til PS5, Xbox Series X|S og PC. Vinteropdateringen er live nu og løber indtil 13. januar 2026. Vi ved ikke, hvad der sker herefter, men vi ved, at udviklerne bag Arc Raiders planlægger at holde spillet opdateret i langt tid.