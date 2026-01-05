Ja, Arc Raiders matchar dig baserat på hur vänlig eller aggressiv du är

I en intervju med GamesBeat avslöjade Patrick Söderlund, vd för Embark Studios, att ”aggressionsbaserad matchmaking” nyligen har lagts till i Arc Raiders

Systemet utgår från hur benägen du är för PvP- eller PvE-interaktioner för att placera dig med likasinnade spelare

Det innebär att om du är en mer aggressiv spelare som ofta attackerar andra placeras du i mer PvP-fokuserade lobbys

Matchmakingen i Arc Raiders har varit något av ett mysterium sedan lanseringen, där många har undrat om en spelares benägenhet för PvP faktiskt påverkar vilka man matchas med. Det är nu bekräftat, enligt Patrick Söderlund, vd för Embark Studios, under en gameplay-presentation och intervju med GamesBeat.

Dean Takahashi från GamesBeat tog upp matchmaking-systemen i Arc Raiders och hänvisar till aggressionsbaserad matchmaking. Söderlund svarar genom att bekräfta att ”det är exakt vad det är”.

Han fortsätter med att säga att din benägenhet för antingen PvE eller PvP vägs in när spelet avgör vilka typer av spelare du placeras i en raid med.

”Vi matchar nu även baserat på hur benägen du är för PvP eller PvE.” Senare i diskussionen framgår det dock att detta inte är någon exakt vetenskap, eftersom det finns många faktorer som spelar in när spelare matchas i lobbys. Trots det är detta den första bekräftelsen vi har på att dina handlingar i Arc Raiders raider påverkar dina framtida placeringar. Om du är en person som ger dig in i varje strid du stöter på kommer du också att stöta på andra som är mer benägna att göra samma sak.

Den här specifika poängen tas upp runt tio minuter in i videon, men senare ställs ytterligare en fråga kring hur grupper matchas med hjälp av systemet. Tydligen är detta lite mer komplicerat, särskilt i ett hypotetiskt scenario där en grupp innehåller både PvP-fokuserade spelare och rena pacifister.

”Jag har faktiskt tänkt på samma sak, jag vet faktiskt inte”, svarar Söderlund.

Även om Arc Raiders matchmaking inte är så enkel som en ren PvP- eller PvE-inriktning är det glädjande att höra att om du till stor del ägnar din tid åt att samarbeta med andra, slutföra uppdrag och sköta ditt eget, är du mindre benägen att stöta på spelare som skjuter på allt som rör sig.

Arc Raiders finns nu tillgängligt för PS5, Xbox Series X|S och PC. Vinteruppdateringen är live just nu och pågår fram till den 13 januari 2026. Vi vet inte vad som väntar härnäst, men vi vet att utvecklarna bakom Arc Raiders planerar att hålla spelet uppdaterat på lång sikt.