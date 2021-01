Trådløst tilbud fra Bose giver dig lækker musiklyd til træningen

Kunne det ikke være rart at have klar, fyldig og afbalanceret musiklyd i ørerne, når du træner? Helt uden kabler - og med Boses digitale signalbehandling sammen med volumenoptimeret EQ og et specielt akustisk design.

Uanset om du har telefonen i hånden, lommen eller spændt på din arm. Eller i tasken ved siden af dig i fitnesscenteret.

Når du er færdig med at træne, opbevarer magnetetuiet in-ear-hovedtelefonerne sikkert, mens de oplader. Med en enkelt opladning kan hovedtelefonerne spille i op til fem timer – længe nok til at levere musik til de fleste træninger.

Lige nu kan du spare 700 kr. Ørepropperne er nemlig på tilbud til 690 kr.

Designet til at holde regn og fugt ude

Sveder du meget? Bare rolig. Disse in-ear-hovedtelefoner er designet til at holde regn og fugt ude.

Er du bange for at miste en øretelefon? Tag det igen roligt. Bose StayHear + sportsørepropperne på hver letvægtsøretelefon sidder komfortabelt og stabilt på plads under hele træningen. Og Bose Connect-appen hjælper dig med at finde dem, hvis de bliver væk.

(Image credit: Bose)

Ekstra lang batterilevetid

Træt af at løbe tør for batteri, så du pludselig kun har stilhed i ørerne, mens du er i gang med en træningsøvelse? Det hjælper Bose SoundSport dig også med. Et fuldt opladet opladningsetui giver dig to ekstra opladninger – eller op til 10 timers batterilevetid. Stemmemeddelelser taler dig igennem Bluetooth-parringen, og du kan også bruge ørepropperne til at besvare opkald.

Fås i sort, midnatsblå med citrongul eller klar orange med midnatsblå.

Spar 700 kr. - se tilbuddet her