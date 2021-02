Tilbud på "den hemmelige" Google mobiltelefon

Det er ikke den nemmeste opgave i verden at få fingre i Google-mobilen, Google Pixel 5 5G. Den lidt 'hemmelige', men meget spændende mobiltelefon er kun til salg hos enkelte forhandlere, men der er tale om et virkelig top-produkt - og hvis du har kastet din kærlighed på netop Google-mobilen, så er det så meget desto mere interessant, når der dukker et tilbud op, hvor den kan fås til nedsat pris. Det er tilfældet her hos inphone.dk

Du skal dog nok ikke regne med, at du har tid til at overveje i dagevis. Så sjældent som dette tilbud er, gælder det uden tvivl om at være hurtig.

Google Pixel 5 kommer med et dobbelt bagkamera: et 12,2 megapixel hovedkamera, med både optisk- og elektroniskstabilisering, og et 16 megapixel ultra vidvinkelkamera med et synfelt på 117 grader. Frontkameraet er på 8 megapixel og udstyret med Googles Night Sight.

I kameraet er der tilføjet nye funktioner, heriblandt en ny portrætfunktion med kunstig intelligens og ny effektiv stabilisering til videooptagelse.

Telefonen er IPX8 vandtæt, hvilket betyder at du er i stand til at nedsænke telefonen i vand i op til en halv time. Telefonen vejer 151 gram, og den har dimensioner lydende på 144,7 x 70,4 x 8 mm.

Pixel 5 leveres med en 6-tommer Full HD-skærm med en opløsning på 1080 x 2340, hvilket er 432 pixels per tomme. Der er tale om et såkaldt always-on display, og det er et OLED-panel.

Benyt dig af dette virkelig sjældne tilbud hos inphone.dk.