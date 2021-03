Når dit TV bliver et kunstværk

Samsung The Frame 55" QLED 4K TV fra 2020 er et tv med en elegant og moderne ramme, som matcher indretningen på ethvert hotelværelse. Det er ikke bare et flot tv – det er også et kunstværk, som skaber en særlig atmosfære på værelset.

The Frame fås med rammer i flere forskellige farver, så du kan tilpasse tv'ets udseende. Vælg den ramme, der passer bedst til hvert enkelt værelse eller bedst matcher hotellets stil – magneterne gør det nemt at udskifte rammen og skabe et helt nyt udtryk.

Det er ikke et lavpris-tv, men hvis du er ude i overvejelser om et apparat, der samtidig kan forskønne din indretning - så slår Dataworld lige nu 58% af prisen

Giv gæsterne en uforlignelig hoteloplevelse med fantastisk kunst i moderne rammer – fra historiske mesterværker til hotellets unikke visuelle identitet. Når det er tændt, er det et fantastisk tv. Og når det er slukket, er det et kunstværk.

Det er både hurtigt og nemt at hænge The Frame op. Du kan også vælge at justere det til siden, bagud eller fremad for at få den optimale betragtningsvinkel.

Nydelig installation af The Frame. One Invisible Connection skjuler kablerne, så du kan forbinde alle dine enheder via One Connect Box uden kabelrod.

Det kræver kun et enkelt tryk at afspille film eller musik fra en smartphone på The Frame. Gæsterne skal blot vælge The Frame på deres smartphone for at aktivere Mobile Mirroring.

Du får lige nu en fantastisk god pris på dette helt unikke tv hos Dataworld.