OLED vs. QLED: Sammenligning af Premium TV-teknologier

Spørgsmålet om, hvorvidt du skal købe tv-teknologi som OLED vs. QLED, er et vigtigt spørgsmål, som du bør stille dig selv, når du køber et nyt tv nu til dags. Selvom det sidste årti har set utallige fremskridt inden for tv og konkurrerende teknologier, er kampen mellem disse to forskellige TV-teknologityper tæt - og der er mere eller mindre ikke ét rigtigt svar. Det handler mest om, hvad der er bedst for dig, dine præferencer og dit budget.

Det er endda mere afgørende end 4K vs 8K eller Sony vs Samsung. OLED vs QLED er nemlig et spørgsmål om, hvad der virkelig giver både en premium-billedekvalitet og oplevelse. OLED's selvudstrålende lækkerier eller QLED's høje lysstyrke og Quantum-teknologier for kontrast.

Men det kan være virkelig vanskeligt - selv for dem, der har forstand på teknologi, at forstå forskellen mellem disse konkurrerende teknologier til tv-skærmen, og hvad det i sidste ende betyder for dig som forbruger. Hvad er OLED overhovedet? Hvilke tv-mærker tilbyder disse skærmteknologier? Og hvordan finder du ud af, hvilken en passer bedste til dine behov?

Det er derfor, at du har os! Vi hjælper med at forenkle jargonen og sikre, at du har alle de oplysninger, du har brug for, når du går på udkig efter et nyt tv-sæt til stuen, uanset om du leder efter et 75-tommer 4K TV til din stue eller et gaming-TV i soveværelset.

Get the best 4K Blu-ray players for your new TV

Du kan nemt finde mærker som Sony, Panasonic, Philips, Vizio og endda Huawei, der sælger OLED-tv'er og er med til at udvikle teknoligien (selvom Hisense opgav det ret hurtigt, efter de lancerede den noget katastrofale O8B OLED). Det er klart den mest populære blandt alle premium-teknologier til tv-skærme - og de bliver kun billigere og billigere - selvom QLED har den fordel, at den understøttes af Samsung, verdens største og tv-producent.

Man kunne måske beskylde QLED for bare at være LCD med et andet navn og være en simpel rebranding af Samsungs SUHD (Super UHD)-sæt, som kom for et par år siden. Det evigt voksende udvalg, der kan også være med til at udvande QLED-navnet en smule, selvom QLED stadig tilbyder det bedste fra Samsungs skærmteknologi med et quantum-filter, der forbedrer kontrasten meget mere, end hvad du ville forvente fra et LCD-display.

TCL og Hisense promoverer også tv-sæt som 'QLED', så der er faktisk mere bag teknologien - og det er ikke bare et stunt fra Samsungs marketingteam.

Men hvilken af ​​de to, QLED og QLED, er virkelig the real deal? Vi har kun samlet de vigtigste detaljer, som du bør vide om QLED- og OLED-teknologier: Hvad de er, hvordan de adskiller sig, og hvilke tv-producenter, som sælger dem. Læs videre for hvert besvaret spørgsmålet OLED vs QLED.

LGs OLED-tv er gode til både spil og film med introduktionen af Nvidia G-Sync (Image credit: LG)

OLED vs QLED: Argumentet for organisk LED

OLED: Fordele og ulemper Fordele:

Lettere og tyndere (2,57 mm)

Selvlysende pixels

Mere overbevisende sorte nuancer

Hurtigere opdateringshastighed (0,001 ms)

Fri for lagging og og sløring Ulemper:

Begrænset skærmstørrelse: 48, 55, 65, 77, 83, 88-tommer

Dæmpet lysstyrke (op til 1.000 nits)

Dyrere

Vi kan opsummere kampen mellem OLED og QLED i en sætning: QLED er en fortsættelse af den eksisterende LED-teknologi, mens OLED er en helt ny teknologi.

OLED står for Organic Light Emitting Diode og bruger en kulstofbaseret film mellem to ledere, der udsender sit eget lys, når en elektrisk strøm går igennem.

Fordi det er pixelerne selv, der skaber lyset, bliver de helt sorte, når de slukkes. Dette betyder, at du undgår den knap så skarpe baggrundsbelysning, du får med LED-formatet. Du får utrolig realistisk sort farve, også nogle gange kaldt den "uendelige" kontrast, lynhurtig opdateringshastighed og en svag lysstyrke, der er perfekt til film. Sidstnævnte kan føles lidt kedeligt sammenlignet med LED. Men når du ser et OLED-tv for første gang, får du følelsen af ​ opleve noget helt specielt.

OLED har kun været tilgængelige i et mindre udvalg af størrelser i de senere år, da de produceres i et lavere antal end lysdioder. LG har nu udvidet sit sortiment til at omfatte 48-tommer OLED-tv, mens 83-tommer og 42-tommer ankommer i 2021.

De nye lyssensorer i tv fra Panasonic TV og LG TV forbedrer også OLED-ydeevne i godt oplyste miljøer, men det er langt fra noget, du finder i de fleste OLED'er.

Læs mere her: Hvad er OLED?

QLED vs OLED: argumentet for quantum dots

QLED: Fordele og ulemper Fordele:

Fantastisk hvide nuancer

Super lysstyrke (op til 2000 nits)

Forskellige skærmstørrelser mellem 32 og 98 tommer Ulemper:

Ikke helt så tynd (25,4 mm)

Næsten overdreven lysstyrke

Mindre overbevisende sorte

Langsommere opdateringshastighed

QLED er egentlig ikke en ny teknologi som sådan - men det har bare fået et nyt navn. Indtil 2017 kaldte Samsung sine flagskibs-tv'er SUHD, men det fungerede ikke så godt, som de havde håbet på, så de kaldte dem QLED i stedet - som står for Quantum-dot Light Emitting Diode.

Ja, det lyder utroligt meget som OLED, og det kan godt være forvirrende - især når du smider i LGs nye QNED-udvalg ind i mixet. Hvorfor skal alle navnene ligne hinanden så meget, folkens?

Nå, men uanset hvad skiller QLED sig ud fra OLED, fordi skærmen her ikke "selvlysende"eller "selvudstrålende", men stadig gør brug af baggrundsbelysning. Hvad der gør det 'quantum', ifølge Samsungs markedsføringsteam, er, at det bruger et kvantepunktfarvefilter foran LCD-baggrundsbelysningen, og det forbedrer kontrasten og farveskarpheden. (Teknisk set skal de kaldes QLCD-LED'er, så vi kan ikke klage for meget over det eksisterende navn).

Så i virkeligheden er det slet ikke en ny skærmteknologi, men bare et tweak til LCD TV-teknologi. Det betyder dog ikke, at det ikke er imponerende nok i seig selv - for der er virkelig meget positivt at sige.

Fra og med 2021 har Samsung også opdateret sit QLED-sortiment som 'Neo QLED', og det markerer implementeringen af ​​et MiniLED-baggrundslys, der multiplicerer antallet af lysdioder, der bruges til mere præcis lysstyringskontrol - og med bivirkningen ved at udvide synsvinkler og øge potentiale lysstyrke samt reducere blomstringen.

I 2021 genindførte Samsung også sin QLED-serie som "Neo Qled", og det markerer implementeringen af et MiniLED-baggrundslys. Det multiplicerer antallet af LED-enheder, som giver bedre kontrol over lysstyrken. En velkommen ekstra effekt af dette er, at synsfeltet bliver større, den potentielle lysstyrke øges, og punktforvrængningen reduceres.

Læs mere: Hvad er QLED?

Hvilke mærker har OLED og QLED?

Kampen mellem OLED og QLED kan ses mellem de forskellige mærker, og der er masser af intern sydkoreansk konkurrence. Hvert eneste OLED-panel i hvert OLED-tv er fremstillet af LG Displays, mens hvert QLED-panel er fremstillet af Samsung.

Team OLED:

De fleste tv-mærker er hoppet med på OLED-teamet, fordi de mener, at denne teknologi giver den bedste billedkvalitet. Det er svært at være uenig, men selvom LG, Sony, Panasonic, TP-Vision (under navnet Philips i Europa), Loewe, Bang & Olufsen, Skyworth og ChangHong alle har OLED-tv, er de stadig ret dyre. Producenten LG Display producerer simpelthen ikke panelerne hurtigt nok til at kunne reducere omkostningerne og dermed også priserne. Således ser OLED-tv ud til at være ret eksklusivt.

Dette ændrer sig dog over tiden. I 2020 blev der introduceret 48-tommer OLED-tv, og 42-tommer skulle være lige rundt om hjørnet (og det samme gælder 83-tommer). Øget produktionshastighed bør også være med til at give lavere priser. Men Hisense har allerede valgt at træde ud af denne teknologi, efter deres svage model Hisense O8B OLED ikke ligefrem klarede sig særligt godt.

This is changing, with new and smaller sizes – last year saw the arrival of 48-inch OLEDs, and we should be seeing 42-inch sizes come in 2021 (as well as a new 83-inch size). Increased production should help to drop prices too – though Hisense has already ditched the technology, after a poorly-performing Hisense O8B OLED that didn't quite make the best case for the technology.

Team QLED:

Samsung opgav sit forsøg på at fremstille OLED-TV i 2014 på grund af svage produktionstal, og først i 2017 begyndte QLED igen at komme på tale. Nu prøver de at gøre konceptet mere populært ved at involvere flere mærker.

Selvom der er langt færre mærker, der har QLED, går de alle i samme gode retning. Samsung, Hisense og TCL dannede QLED Alliance i 2017 for at fremme udviklingen af ​​QLED og sælge flere fjernsyn med QLED på verdens største tv-marked: Kina.

Panasonic går et skridt videre med JZ2000, som har et brugerdefineret OLED-panel (Image credit: Panasonic)

OLED vs. QLED: Hvad er det bedste for gamere?

Hvis du primært er interesseret i et tv, der er velegnet til gaming, bør du overveje dit køb baseret på andre kriterier end bare OLED vs QLED.

I slutningen af ​​2020 kom PS5 og Xbox Series X, og du vil sandsynligvis garantere langvarigt brug ved at købe et tv med HDMI 2.1-porte, der kan overføre 8K-video fra konsollerne (ved 60 Hz) og 4K-video (ved 120 Hz) . Lav signalforsinkelse er ikke altid angivet på tv'ets produktsider, men vi anbefaler, at du stadig holder øje med det - eller hopper direkte til vores topliste over bedste TV til gaming lige nu. Denne artikel om TVS til PS5 gennemgår flere specifikationer og andre ting, du skal være opmærksom på, når du køber et spil-tv.

OLED-tv fungerer klart bedst for at give naturlig kontrast. De får filmiske spil - hvad enten det er de intergalaktiske horisonter i Halo Infinite eller det frodige skovlandskab i Shadow of the Tomb Raider - til at se overvældende godt ud. LGs OLED-fjernsyn har også Nvidia G-Sync, og det sikrer, at bevægelserne i spillet kører helt perfekt.

På den anden side er QLED-tv meget lysere og kan bidrage til bedre synlighed, når du spiller, så både omgivelser og objekter bliver lettere at få øje på. Det afhænger selvfølgelig af, hvad du spiller, men at få et tv med lav signalforsinkelse, VRR (variabel opdateringshastighed) eller HDMI 2.1-porte, er meget vigtigere end den underliggende skærmteknologi.

(Image credit: Samsung)

OLED vs. QLED: Hvilken bør jeg vælge?

Hvis du er på udkig efter et 55-tommer tv i høj kvalitet, skal du købe et OLED-tv, da begge teknologier koster nogenlunde det samme i dette format. Hvis du overvejer at købe en mindre skærm og/eller har et mindre budget, begynder det at blive mere kompliceret.

Da LG Displays fremstiller alle OLED-paneler og Samsung alle QLED-skærme, er det let at tro, at man kan drage generelle konklusioner om, hvilken teknologi der fx er bedst til spil, og hvilken der fungerer bedst til film. Men det er faktisk ikke tilfældet. Som med anden forbrugerelektronik afhænger det af ét - hvor meget du betaler - og 2 - hvilket mærke du vælger.

Samsungs flagskib QLED er Samsung Q950TS 8K QLED TV, mens LG CX OLED har alt det bedste fra OLED. Hvis du læser vores dybtgående anmeldelser af disse to modeller, vil du se, hvad de to teknologier hver især gør bedst - eller du kan vente og se, hvad dette års topmodeller fra de samme mærker kommer til at byde på.

Hvis du skal have et billigere tv, til fx mindre end 10.000 DKK, så kan du i øjeblikket valget mellem LED- og QLED-modeller, men med OLED-modellerne skal man op i en dyrere prisklasse. Men du kan fx få Samsung Q60R QLED til en god pris og med 65-tommer.

Mange nye Samsung TV'er bliver også lanceret i 2021 samt nye OLED-modeller fra LG, Panasonic, Sony og Philips. Derfor kan det meget vel være, at magtbalancen mellem de to teknologier ændrer sig i det kommende år.

Samsung vs. LG TV: Hvilket tv-mærke er bedst til dig?

Intet er lysere end en Samsung QLED (Image credit: Samsung)

Fremtiden for OLED vs. QLED

Uanset, hvilke købstips du har hentet fra denne artikel, er der sandsynligvis store ændringer i de kommende år.

Der er planer om at udvikle QLED-modeller uden LCD-baggrundsbelysning, så de bliver helt "selvlysende". Det er en funktion, der kan kombinere fordelene ved OLED- og QLED-teknologi, og det skaber problemer for producenter af OLED-paneler, dvs. LG Display.

"Ægte QLED-skærme er kan regulere sit lys på samme måde som hos OLED-skærme, og vi har endnu ikke set dem på markedet. De forventes at ankomme i de næste par år," sagde David Tett, markedsanalytiker hos Futuresource Consulting . ""Når det kommer på markedet, tror vi, at det vil være den største udfordring, som OLED har set indtil videre. Her får du mange af de samme fordele, som OLED byder på, med få mulige ulemper."

Der var allerede rygter om, at Samsung ville lancere såkaldte "ægte" QLED-modeller i 2020. Det ser ud til, at vi bliver nødt til at vente et stykke tid længere, men der går rygter om, at Samsung arbejder på en slags OLED-QLED hybrid.

Hvis fremtiden er lys for QLED, håber udviklerne af OLED-skærme, at fleksibilitet - en af ​​teknologiens unikke funktioner - vil afgøre kampen. "OLED-fjernsyn kommer til at byde på nye lydløsninger, hvor tv'et vibrerer for at skabe lyd, men der vil også være nye designtyper - begget ting kan lade sig gøre pga. teknologiens fleksibilitet," siger Tett. Dette er meget tydeligt, når vi ser på LG's kommende skærm LG Signature Series OLED R, der kan rulles op langs tv'et.

For nu er det OLED, der tager føringen som den bedste - og dyreste - tv-teknologi, medmindre LG Display kan øge sin produktionshastighed og skabe flere skærmstørrelser - som den er ved nu - kunne mainstream-tvets umiddelbare fremtid stadig tilhører QLED.

For vores bedste tv-anbefalinger, se vores guide til de bedste 4K-tv'er

Jamie Carter leverede originale bidrag til denne artikel.