Verdens første elbil med natriumionbatteri har kommet – og det slår tradisjonelle litiumbatterier på én viktig måte

Changan blir det første selskapet som bruker et natriumionbatteri

Forbedret ytelse i ekstremt kaldt vær er bare ett høydepunkt

CATL kunngjør også 5C litiumionbatterier som vil vare lenger enn de fleste biler

Verdens første masseproduserte natriumionbatteri (Na-ion) for biler har gått i masseproduksjon og vil bli solgt i Kina i den kommende Changan Nevo A06 EV.

Batteriteknologien, som er utviklet av CATL (uten tvil verdens største produsent av elbilbatterier), har nettopp fullført vintertesting i Indre Mongolia, hvor temperaturene regelmessig faller godt under det de fleste elbiler er designet for å håndtere.

Ifølge Gizmochina kunne Nevo A06 lade uten problemer ved rundt -30 °C og fortsatte å fungere ved temperaturer så lave som -50 °C.

Rapporter oppgir at ved -40 °C beholdt batteriet mer enn 90 % av sin opprinnelige kapasitet, et ytelsesnivå som er svært vanskelig å oppnå med konvensjonelle litiumjernfosfatbatterier (LFP) – som du kan se i denne brutale vintertesten.

Natriumionbatteripakken CATL Naxtra hevdes å være den første som er sertifisert for bruk i personbiler, og versjonen som ble valgt av Changan har en kapasitet på 45 kWh, noe som betyr at den bare leverer rundt 400 km rekkevidde på Kinas CLTC-testsyklus.

Ifølge Changan setter dette den på nivå med lignende LFP-baserte elbiler på innstegsnivå, men ytelsen i kaldt vær er mye bedre.

Disse testene viste at natriumionbatteripakker kunne levere mer kraft i ekstremt kaldt vær enn LFP-motparter, uten det medfølgende rekkeviddetapet.

Et gjennombrudd

CATL ser masseproduksjonen av Naxtra-natriumionbatteripakken som starten på en «dobbeltkjemi»-fase for elbiler, der elbilprodusenter kan velge riktig teknologi for riktig bruk.

For eksempel kan natriumionbatterier dukke opp på elbiler som regelmessig kjører i iskalde forhold, selv om Changan angivelig vurderer å introdusere teknologien i et bredere spekter, gitt de potensielle besparelsene den tilbyr.

Natriumionbatteripakker har også blitt støttet av de som er mot utvinning av litium, ettersom natrium er 1000 ganger mer rikelig og tilgjengelig i en rekke geografiske regioner, noe som betyr at forsyningskjeden ikke i stor grad kontrolleres av ett land.

I tillegg til dette sies det at Naxtra-ionbatteripakker er litt tryggere, ettersom det er redusert risiko for termisk runaway, mens produksjonen, hvis den skaleres riktig, kan være billigere, noe som gir større valgmuligheter for elbilprodusenter som ønsker å senke kostnadene for elbiler på inngangsnivå med en lavere total elektrisk rekkevidde.

Når det er sagt, forbedres også litiumionbatterier i raskt tempo og blir raskt det bedre alternativet for både holdbarhet og ladehastigheter.

CATL hevder at deres nyeste 5C litiumionpakke kan beholde 80 prosent av sin opprinnelige kapasitet etter 3000 fulle ladesykluser under ideelle 20 grader C, selv når den kun lades på noen av de raskeste stikkontaktene i omløp.

Ifølge Carscoops tilsvarer dette omtrent 1,77 millioner kilometers kjøring før batteriet anses å ha mistet nok kapasitet til å skape bekymring.

5C i tittelen refererer også til en ladehastighet som batteriet kan håndtere, og CATL oppgir at deres ultratøffe litiumionteknologi teoretisk sett kan lades fra tomt på omtrent 12 minutter, noe som burde gi større trygghet til de som regelmessig lader på det offentlige strømnettet og frykter at dette kan påvirke batterikapasiteten for tidlig.

